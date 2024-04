Απελαύνουν δεκάδες άτομα πίσω στην Αϊτή εν μέσω εξέγερσης των συμμοριών

Οι απελάσεις «θα μπορούσαν να είναι μια θανατική καταδίκη», λένε οι συνήγοροι με τους οποίους επικοινώνησε το Al Jazeera, καθώς η βία των συμμοριών και η αστάθεια καταλαμβάνουν τη «βασίλισσα του χάους». Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν δεκάδες πολίτες της Αϊτής πίσω στη χώρα τους με πτήση απέλασης, παρά την έξαρση της θανατηφόρας βίας των συμμοριών και την εκτεταμένη αστάθεια στο κράτος της Καραϊβικής.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε στο Al Jazeera την Πέμπτη ότι μία από τις υπηρεσίες του – η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) – «πραγματοποίησε πτήση επαναπατρισμού περίπου 50 Αϊτινών πολιτών στην Αϊτή». «Τα άτομα απομακρύνονται μόνο εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν νόμιμη βάση για να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η σύντομη ανακοίνωση δεν ανέφερε από ποιο αεροδρόμιο των ΗΠΑ απογειώθηκε η πτήση ή πού ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Αϊτή. Το Al Jazeera ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις. Η Miami Herald ανέφερε για πρώτη φορά την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν το Γραφείο Εθνικής Μετανάστευσης της Αϊτής ότι 74 Αϊτινοί επέβαιναν σε πτήση του ICE με προορισμό το Καπ-Χαϊτιέν στη βόρεια Αϊτή.

🇭🇹The US is resuming deportation flights to #Haiti with 74 Haitians soon to arrive in Cap-Haitien.

It’s unconscionable for the @POTUS administration to continue deporting people given Haiti’s catastrophic human rights and humanitarian situation. 🧵1/2https://t.co/jWMCwUjq9p https://t.co/qjIY8y2MwO

