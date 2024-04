Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ με τον θάνατο ενός μωρού μόλις ενός έτους. Ο μικρός Madden Hein έπεσε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείου στις 13 Απριλίου περίπου στις 9 π.μ., σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το αγοράκι, από τη Μινεσότα, διέμενε στο ξενοδοχείο με τους γονείς του και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο μετά την πτώση.

