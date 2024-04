Σε οκτώ χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας μπλόγκερ στη Ρωσία, ο οποίος υπέβαλε τον νεογέννητο γιο του σε βασανισμό μη παρέχοντάς του τροφή, με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει πέρσι από ασιτία.

Το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή από «πνευμονία και εξάντληση» σε ηλικία μόλις ενός μηνός, την ώρα που ο 44χρονος Μαξίμ Λιούτι προσπαθούσε να το κάνει σαν τον… Σούπερμαν, όπως ακούστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης του, πιστεύοντας ότι ο ήλιος αρκεί για να τον θρέψει.

Η σύζυγος του Λιούτι, Οξάνα Μιρόνοβα, η οποία καταδικάστηκε για παραμέληση σε ξεχωριστή δίκη το 2023, ακολουθούσε κατά γράμμα όσα της έλεγε ο σύντροφός της χωρίς να αντιδρά.

Για τον λόγο αυτό, είχε γεννήσει στο σπίτι όταν ο Λιούτι αρνήθηκε να πάνε στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια ενέδωσε στις απαιτήσεις του το βρέφος να ζει με το φως του ήλιου αντί για φαγητό και γάλα – μια άκρως επικίνδυνη πρακτική γνωστή ως breatharianism.

A lifestyle blogger has confessed to starving his newborn son to death after trying to prove the child could survive by eating’ sunlight instead of food or milk

The Russian father (Maxim Lyutyi) faces up to eight years in jail. pic.twitter.com/g5TSAkffXJ

— Naija (@Naija_PR) April 16, 2024