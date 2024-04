Στο χάος βυθίστηκε το Ντουμπάι, μετά την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την πολυπληθέστρεη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αυτή ήταν η χειρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 75 ετών στη χώρα, καθώς έπεσαν περισσότερα από 250 mm βροχής σε λιγότερες από 24 ώρες.

Από τις έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμοι, φοίνικες ξεριζώθηκαν, ενώ κτίρια καταστράφηκαν. Τέτοιες βροχές δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στη χώρα της Μέσης Ανατολής από τότε που άρχισαν να καταγράφονται σε αρχεία το 1949, σύμφωνα με το CNN.

Παράλληλα, μέτρα για προστασία από την κακοκαιρία ελήφθησαν στο Ντουμπάι, καθώς οι πτήσεις ακυρώθηκαν, η κυκλοφορία διακόπηκε και τα σχολεία έκλεισαν. Από την ένταση της καταιγίδας οι οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα οχήματά τους, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε ελάχιστο χρόνο.



Βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν πολυτελή αυτοκίνητα σχεδόν εξ ολοκλήρου βυθισμένα στο νερό. Μερικοί κάτοικοι εθεάθησαν με κανό να κωπηλατούν στους πλημμυρισμένους δρόμους έξω από τα σπίτια τους.



Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 100 mm βροχής έπεσαν σε διάστημα μόλις 12 ωρών την Τρίτη (16/04), σύμφωνα με τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι -περίπου αυτό που καταγράφετε συνήθως σε έναν ολόκληρο χρόνο– σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Συγκλονιστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι να έχει μετατραπεί σε αχανή λίμνη, όπου αεροπλάνα προσπαθούν να πλοηγηθούν μέσα στα νερά, μοιάζοντας περισσότερο με βάρκες που κινούνταν στο πλημμυρισμένο αεροδρόμιο.

Οι πτήσεις από και προς τον αερολιμένα έχουν ανασταλεί, εκτραπεί και ακυρωθεί λόγω της καταιγίδας, την ώρα που και οι δρόμοι πρόσβασης έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες.

1. Heavy rain had caused flash floods in some Gulf states, and flight diversion at the world’s busiest international airport in Dubai at 7:26pm (1526 GMT).

Flights resumed gradually over 2 hours later.

About a year’s worth of rain flooded Dubai in a single day.

🎥:Social media pic.twitter.com/iFRQ75AVgs

— BFM News (@NewsBFM) April 17, 2024