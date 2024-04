Στο Βιετνάμ έφτασε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός προσπαθεί να ενισχύσει τις πωλήσεις σε νέες αγορές.

Ο Κουκ αναμένεται να έχει συναντήσεις με με χρήστες, προγραμματιστές και δημιουργούς περιεχομένου της Apple κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης.

Ο CEO δημοσίευσε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο X από το Ανόι.

Hoan Kiem Lake in Hanoi is as beautiful as it is iconic! It was amazing to spend time with Duy and see his creative process using Cinematic mode on iPhone 15 Pro. pic.twitter.com/5INkRcew1r

— Tim Cook (@tim_cook) April 15, 2024