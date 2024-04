Λίγο πριν από τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σειρά εκρήξεων πάγωσε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Ο ουρανός γέμισε πορτοκαλί και κίτρινα φώτα, με πολλούς πολίτες να μοιράζονται εικόνες στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο κατέγραψαν οι κάμερες κατά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Tο Ιράν εξαπέλυσε πάνω από διακόσια τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα φορτωμένα εκρηκτικά, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον του προξενείου του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως το 99% των μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταρρίφθηκε πριν εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Η ισραηλινή αεράμυνα ήταν πλήρως ενεργοποιημένη και μεταξύ των βίντεο που ανέβηκαν στα social media, ήταν και αυτό που δείχνει την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν έξω από τα όρια της ατμόσφαιρας της Γης.

«Η αναχαίτιση πιθανόν πραγματοποιήθηκε από το ισραηλινό σύστημα υπερηχητικών πυραύλων επιφανείας-αέρος «Arrow 3″ ή από ένα πλοίο του αμερικανικού ναυτικού στα ανοικτά των ακτών που χρησιμοποιεί ένα SM-3», αναφέρεται σε μια ανάρτηση.

Crazy Footage from tonight showing what appears to be an Exo-Atmospheric Interception, an Interception which occurs Outside the Earth’s Atmosphere, of an Iranian Ballistic Missile over Israel; the Intercept was likely conducted by the Israeli “Arrow 3” Hypersonic Surface-to-Air… pic.twitter.com/yzjW7rtThK

