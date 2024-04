Περισσότερα από 300 drones και πυραύλους εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου, θέτοντας την Μέση Ανατολή σε κατάσταση συναγερμού.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος) όταν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν «εκτενή» επίθεση, με «drones και πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση από τους Ιρανούς ολοκληρώθηκε και πως το 99% των drones καταρρίφθηκε.

Σήμερα το πρωί η Χαμάς μέσω ανακοίνωσής της στο Telegram τοποθετήθηκε επί του συμβάντος, δηλώνοντας πως η επίθεση του Ιράν αποτελεί «φυσικό του δικαίωμα».

«Εμείς στο Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (Χαμάς) θεωρούμε τη στρατιωτική επιχείρηση που διεξήγαγε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εναντίον της σιωνιστικής οντότητας κατοχής ως φυσικό δικαίωμα και ως άξια απάντηση στο έγκλημα της στοχοποίησης του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό και της δολοφονίας ορισμένων ηγετών των Φρουρών της Επανάστασης εκεί. Ενώ επιβεβαιώνουμε το φυσικό δικαίωμα των κρατών και των λαών της περιοχής να αμύνονται απέναντι στις σιωνιστικές επιθέσεις, καλούμε το αραβικό και ισλαμικό έθνος μας, τους ελεύθερους λαούς του κόσμου και τις αντιστασιακές δυνάμεις στην περιοχή να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την πλημμύρα της Al-Aqsa και το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού μας στην ελευθερία και την ανεξαρτησία και την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

