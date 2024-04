Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες – το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης στο ισραηλινό έδαφος από το Ιράν, σε αντίποινα για το χτύπημα, που αποδίδουν στο Τελ Αβίβ, πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, το οποίο σκότωσε επτά Ιρανούς στρατιωτικούς, με την Τεχεράνη να ορκίζεται ότι θα πάρει εκδίκηση

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι μια μεγάλη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ αναμένεται ήδη από, σήμερα, Παρασκευή, η οποία ενδεχομένως να γίνει με περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυραύλους, που θα στοχεύουν στρατιωτικούς στόχους στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγές ανέφεραν στο αμερικανικό δίκτυο ότι τα αντίποινα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επιθέσεις που πραγματοποιούνται τόσο από τις ιρανικές δυνάμεις, όσο και από ομάδες πληρεξουσίων τους σε όλη την περιοχή, στις οποίες διοχετεύει πρόσθετα όπλα εδώ και εβδομάδες.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν πως θα ήταν πρόκληση για τους Ισραηλινούς να αμυνθούν απέναντι σε μια επίθεση τέτοιου μεγέθους, και ενώ διατύπωσαν την πιθανότητα ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να επιλέξουν μια μικρότερης κλίμακας επίθεση για να αποφύγουν μια δραματική κλιμάκωση, τα αντίποινά τους πιστεύεται ότι αναμένονται ανά πάσα στιγμή.

Η Τεχεράνη δεν έχει δηλώσει δημοσίως πώς ή πότε θα ανταποδώσει τα πυρά – οπότε δεν είναι σαφές πόσο μακριά θα φτάσουν οι ηγέτες του Ιράν. Εάν αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν μια άμεση επίθεση στο Ισραήλ, υπάρχει φόβος ότι αυτή θα μπορούσε να «εκτοξεύσει» τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της συμμάχου του Ιράν, Χαμάς, μετατρέποντάς τον σε μια πολύ ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει το Ιράν να αναλάβει «σύντομα» δράση, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές απειλές για αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να μην επιτεθεί.

«Δεν θέλω να δώσω εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά περιμένω αυτό να είναι σύντομα», τόνισε ο Μπάιντεν, ο οποίος, σε ερώτηση σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στην Τεχεράνη, τόνισε χαρακτηριστικά: «Μην το κάνετε!».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε, επίσης. πως «είμαστε αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση του Ισραήλ. Θα στηρίξουμε το Ισραήλ. Θα βοηθήσουμε στην υπεράσπιση του Ισραήλ και το Ιράν δεν θα τα καταφέρει».

Εν τω μεταξύ, με τα ιρανικά αντίποινα να αναμένονται ανά πάσα στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε την Πέμπτη τους Αμερικανούς στο Ισραήλ να μην ταξιδεύουν έξω από τις μεγάλες πόλεις, οι οποίες προστατεύονται καλύτερα από το σύστημα πυραυλικής άμυνας «Σιδερένιος Θόλος» (Iron Dome) της χώρας.

«Όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς», υποσχέθηκε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς επισκέφθηκε στρατεύματα σε αεροπορική βάση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ( IDF), ενώ υποστήριξε πως «είμαστε προετοιμασμένοι τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».

Η Σίμα Σάιν, εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας και πρώην υπάλληλος της ισραηλινής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, δήλωσε στο CBS News ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή και πως είναι «πιο ανήσυχη» από ποτέ.

Τόνισε, μάλιστα, πως η ανησυχία για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ήταν πιθανότατα εξίσου υψηλή «και στις δύο πλευρές, στο Ισραήλ και στο Ιράν».

Εάν το Ιράν επιλέξει να χτυπήσει απευθείας το Ισραήλ, θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια σύνθετη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παρόμοια με εκείνη που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις εναντίον μιας σαουδαραβικής πετρελαϊκής εγκατάστασης το 2019.

«Θα προσπαθήσουν να το κάνουν στο στρατό ή σε κάποιο στρατιωτικό περιουσιακό στοιχείο», προέβλεψε η Σάιν. «Αλλά το ερώτημα θα είναι η ζημιά, αν θα υπάρξουν πολλοί τραυματίες, νεκροί ή τραυματίες. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα για μια τεράστια κλιμάκωση», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί πραγματικά μια περιφερειακή σύγκρουση.

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ έστειλαν έναν ανώτερο στρατηγό στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, για να συντονίσει με τον στενό αμερικανικό σύμμαχο οποιαδήποτε απάντηση θα μπορούσε να δώσει σε μια ιρανική επίθεση και, μιλώντας την Παρασκευή στην εκπομπή «CBS Mornings», ο κορυφαίος στρατιωτικός αξιωματικός των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προσπαθούμε πραγματικά να αποφύγουμε τον πόλεμο».

«Αυτό είναι μέρος του διαλόγου που έχω με τους ομολόγους μου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της άμυνας του Ισραήλ, με τον οποίο μίλησα χθες», σημείωσε ο πρόεδρος των Γενικών Επιτελείων Στρατού, στρατηγός Τσαρλς Μπράουν, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός στρατός «κάνει πράγματα όχι μόνο για να αποτρέψει έναν πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα, για να διασφαλίσει ότι όλες οι δυνάμεις στην περιοχή προστατεύονται».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός ομόλογος του Μπράουν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Χέρζι Χάλεβι, «ολοκλήρωσε μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με την ετοιμότητα των IDF για όλα τα σενάρια», όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός.

«Οι IDF είναι πολύ ισχυρά προετοιμασμένες, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, έναντι οποιασδήποτε απειλής», ανέφερε ο Χάλεβι, λέγοντας πως «συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τι συμβαίνει στο Ιράν και σε διάφορα πεδία και προετοιμάζονται συνεχώς για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και πιθανών απειλών, σε συντονισμό με τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών».

IDF Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi, and @CENTCOM Commander, General Michael Erik Kurilla, completed a comprehensive situational assessment with IDF officials on the IDF’s readiness for defensive and offensive operations in all scenarios.

“The IDF continues to… pic.twitter.com/3UovhKc6Sl

— Israel Defense Forces (@IDF) April 12, 2024