Η ακριβότερη κρουαζιέρα στον κόσμο: 47.000 η βραδιά και έχει λίστα αναμονής

Όταν η Four Seasons Yachts κάνει το ντεμπούτο της με το πρώτο της πλοίο με 95 σουίτες τον Ιανουάριο του 2026, μπορεί να γίνει η ακριβότερη κρουαζιέρα. Επτά διανυκτερεύσεις στην Καραϊβική δεν θα κοστίζουν λιγότερο από $20.000 ανά σουίτα, με έως και $330.000 για τη γυάλινη σουίτα σχεδόν 930 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται μπροστά απ’ τo πανύψηλo φουγάρο του πλοίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αυτό που αγοράζει κανείς με αυτά τα χρήματα είναι ο χώρος. Με εκτόπισμα 34.000 τόνους και 220 μέτρα μήκος, το Four Seasons 1 των 400 εκατομμυρίων ευρώ έχει το ίδιο μέγεθος με κρουαζιερόπλοια που μεταφέρουν 700 επιβάτες, αν και μεταφέρει το πολύ 222.

Τι δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

Αυτό που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των $47.000 ανά διανυκτέρευση είναι η δωρεάν σαμπάνια, ή ακόμα και το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο, που θα σοκάρει όσους κάνουν κρουαζιέρες. Αυτό είναι ακριβώς το νόημα: Η Four Seasons Yachts δεν στοχεύει τους συνήθεις ταξιδιώτες, αλλά τους θαμώνες της αδελφής της εταιρείας Four Seasons Hotels Ltd. και στους πιστούς της επωνυμίας, που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν à la carte.

«Αυτό που δημιουργούμε δεν είναι ένα κρουαζιερόπλοιο και δεν είναι γιοτ», είπε στο Bloomberg η Θάτσερ Μπράουν, διευθύνων σύμβουλος της Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., η οποία κατέχει και διαχειρίζεται από κοινού τα Four Seasons Yachts. «Είναι ένα μοναδικό υβρίδιο που δεν θα μοιάζει με τίποτα εκεί έξω στην αγορά».

Εκκλεπτισμένο στυλ, πρωτοφανείς τιμές

Όταν σχεδίαζε το πρώτο του σχέδιο πλοίου, το Four Seasons Yachts εμπνεύστηκε από το μήκους 99 μέτρων Christina O, που κάποτε ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση και τώρα διατίθεται για ιδιωτική ναύλωση. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό που καθιερώθηκε από το Christina O είναι η πισίνα, η οποία, στα 30 μέτρα μήκος στο Four Seasons 1, είναι μία από τις μεγαλύτερες στη θάλασσα. Και στα δύο σκάφη, η πισίνα βρίσκεται στο πίσω κατάστρωμα, με πάτωμα που ανυψώνεται μέχρι το επίπεδο του δαπέδου για να δημιουργήσει μια μεγάλη επιφάνεια χορού.

Οι εσωτερικοί χώροι είναι της σουηδικής σχεδιαστικής πλοίων Tillburg της Σουηδίας, με δημιουργική συμβολή από την πολυτελή μάρκα Prosper Assouline. Όλες οι σουίτες θα έχουν παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και εξωτερικές βεράντες, με το μικρότερο να είμαι μεγαλύτερο από 50 τ.μ.. Οι κορυφαίες σουίτες έχουν μέγεθος βίλας, με εξωτερικές πισίνες.

Εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα, η κορυφαία σουίτα Funnel τριών υπνοδωματίων μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι. Προσφέρει πανοραμική θέα 280 μοιρών από πανύψηλα παράθυρα κατασκευασμένα από το μεγαλύτερο συνεχόμενο κομμάτι γυαλιού εν πλω. Υπάρχει επίσης σπα και γυμναστήριο.

Επεκτείνονται οι σουίτες

Η συγκεκριμένη σουίτα μπορεί ακόμη και να επεκταθεί: Τρεις παρακείμενες σουίτες μπορούν να σχηματίσουν ένα πέμπτο επίπεδο ή να χρησιμεύσουν ως χώρος για μια συνοδεία ασφαλείας. Ενώ η ιδέα της τοποθέτησης της μεγαλύτερης σουίτας στο φουγάρο είναι κάπως νέα, η Disney Cruise Lines Inc. διαθέτει μια σουίτα σχεδόν 185 τετραγωνικών μέτρων στο φουγάρο του Disney Wish.

Ένα καινοτόμο σύστημα αρθρωτών τοίχων επιτρέπει στο Four Seasons Cruise να επινοήσει περίπου 100 διαφορετικούς συνδυασμούς σουιτών.

Η τιμολόγηση του γιοτ είναι σύμφωνη με τις κορυφαίες σουίτες σε πολυτελή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Οι καλεσμένοι του έχουν συνηθίσει να πληρώνουν 40.000 δολάρια τη βραδιά για μια προεδρική σουίτα όταν επισκέπτονται μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αλλά τέτοιες τιμές είναι πρωτόγνωρες για κρουαζιέρα.

Χωρίς δωρεάν γεύμα

Το Four Seasons 1 μπορεί να έχει μόλις 95 σουίτες, αλλά θα προσφέρει 11 χώρους εστίασης και σαλονιών. Στην τιμή του δωματίου περιλαμβάνεται μόνο πρωινό. Όλα τα υπόλοιπα είναι à la carte. Πέραν του το πρωινού θα είναι καφές και αναψυκτικά.

Περαιτέρω προγράμματα στο πλοίο αναμένεται να μιμηθούν την εμπειρία του ξενοδοχείου Four Seasons. Αυτό περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα Kids for All Seasons για παιδιά και ιδιωτικές εκδρομές στην ξηρά. Οι επισκέπτες θα ενθαρρύνονται να μείνουν πριν και μετά από μια κρουαζιέρα περνώντας μερικές νύχτες σε ξενοδοχεία Four Seasons.

Το σκάφος θα έχει τόσα μέλη πληρώματος όσο και επισκέπτες, μια αναλογία που δεν είναι τόσο ασυνήθιστη στα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά μοναδική στην κρουαζιέρα.

Δρομολόγια

Στα 10 δρομολόγια που δημοσιοποιήθηκαν – χειμώνας στην Καραϊβική, ακολουθούμενος από την άνοιξη και το καλοκαίρι στη Μεσόγειο – το Four Seasons φαίνεται να ακολουθεί το πλήθος των ιδιωτικών γιοτ σε μικρά λιμάνια και προορισμούς όπως το St. Barts, τα Ελληνικά νησιά και το St.-Tropez . Το 2025, το Four Seasons 1 έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί περίπου 130 λιμάνια σε 30 χώρες.

Η διαδικασία κράτησης είναι αδιαφανής ξεκινώντας μόνο με πρόσκληση προς συχνούς επισκέπτες του Four Seasons.

Ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλουν $10.000 ανά σουίτα για να εγγραφούν σε μια λίστα αναμονής. Έκτοτε οι κρατήσεις έγιναν διαθέσιμες στο κοινό, αλλά απαιτούν ιδιωτικές συνομιλίες με έναν ταξιδιωτικό πράκτορα ή «προσωπικό σύμβουλο γιοτ».