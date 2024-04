Η Google σάς αποκαλύπτει ποιος κρύβεται πίσω από τον άγνωστο αριθμό που μόλις σας κάλεσε

Η Google εργάζεται πάνω σε μια λειτουργία, τόσο απλή και χρήσιμη που θα σας κάνει να αναρωτιέστε τι κάνατε τόσο καιρό χωρίς αυτήν.

Πρόκειται για έναν τρόπο να αναζητούμε τους άγνωστους αριθμούς που μας καλούν, απευθείας από την οθόνη των πρόσφατων κλήσεων.

Αυτό θα γίνεται πατώντας μονάχα το κουμπί με το όνομα «Lookup» στην έκδοση beta της εφαρμογής Google Phone, το οποίο μόλις πατηθεί εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης του συγκεκριμένου αριθμού.

Αν και η εφαρμογή αποτελεί προεπιλογή των κινητών Google Pixel, μπορούν να την κατεβάσουν και όσοι έχουν λογισμικό Android. Το κουμπί «Lookup» συνοδεύεται από τις επιλογές «αποκλεισμός» και «ιστορικό».

Google Pixel Phone app to get ‘Lookup’ feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen

Read – https://t.co/QSHpOqzlV1

🏳️ Flags are shared in the post for rooted users ✓#Google #Android pic.twitter.com/gIMJhT8dNX

