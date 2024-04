Ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια στη χθεσινή δεξίωση στη Φλόριντα που αποσκοπούσε στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία.

Η εκδήλωση είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη στον αγώνα για την εξασφάλιση μεγάλων δωρεών που θα χρηματοδοτήσουν την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο με αντίπαλο τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Στην αμερικανική εκλογική ζωή, η χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας δεν αποτελεί ταμπού. Αντιθέτως, υπερηφανεύεται όποιο στρατόπεδο εξασφαλίζει τα περισσότερα κεφάλαια. Είναι επίσης ένα απαραίτητο μάννα: το 2024 προαναγγέλλεται ως ο πιο δαπανηρός εκλογικός κύκλος στην ιστορία της χώρας.

Οι δύο υποψήφιοι έχουν εμπλακεί εδώ και μήνες σε αυτόν τον πόλεμο εκατομμυρίων, εκδίδοντας τακτικά ανακοινώσεις εγκωμιαστικές για την κατάσταση των οικονομικών τους.

Στο πλαίσιο αυτού του μπρα-ντε-φερ, διοργανώθηκε στα τέλη Μαρτίου μια μεγάλη δεξίωση στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συγκέντρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια, ποσό «ρεκόρ» σύμφωνα με το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του.

Χθες Σάββατο, όμως, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε διπλάσιο ποσό: περισσότερα από 50,5 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν κατά τη δεξίωση για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στο Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από το Μαρ-α-Λάγκο, την πολυτελή κατοικία του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου.

«Η βραδιά ήταν απίστευτη προτού καν ξεκινήσει, γιατί οι άνθρωποι ήθελαν να συνεισφέρουν σε έναν σκοπό: να κάνουν την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας το κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του («Make America Great Again»).

BREAKING: Upbeat Trump reacts to record-shattering $50.5 million fundraiser, says, «People wanted to contribute to a cause of making America great again.» WATCH pic.twitter.com/Brx2Oa3Pm5

— Simon Ateba (@simonateba) April 7, 2024