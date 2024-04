Το σημείωμα αυτοκτονίας του Κερτ Κομπέιν αφιερωμένο στον φανταστικό φίλο του Boddah

Ο Κερτ Ντόναλντ Κομπέιν είναι γνωστό ότι υπέφερε από βρογχίτιδα και δυνατούς πόνους στο στομάχι από την παιδική του ηλικία και αργότερα έπασχε από έντονες κρίσεις κατάθλιψης.

Στη δεκαετία του 1980 δημιούργησε το συγκρότημα Nirvana, με μια μικρή ομάδα φίλων. Μετά από μια περίοδο μικρής αναγνώρισης ή εμπορικής επιτυχίας, οι Nirvana έγιναν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το πιο σημαντικό από τα συγκροτήματα εναλλακτικού ροκ ή grunge.

Η κυκλοφορία του απολύτως επιδραστικού άλμπουμ Nevermind του συγκροτήματος το 1991 και ιδιαίτερα το single «Smells Like Teen Spirit» που προέρχεται από αυτό το άλμπουμ είδε τους Nirvana, και φυσικά τον frondman, τον Κερτ Κομπέιν, να μετατρέπονται στην απόλυτη επιρροή της μετα-πανκ «Generation X».

Η άνοδος της τύχης του γκρουπ και ο κεντρικός ρόλος του σε αυτό δεν βοήθησε πολύ στη βελτίωση της ψυχικής κατάστασης του Κομπέιν και η υγεία του επιδεινώθηκε παρά τον έρωτά του για την επίσης Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κόρτνεϊ Λαβ.

«Πρέπει να είμαι ένας από αυτούς τους ναρκισσιστές που εκτιμούν τα πράγματα μόνο όταν έχουν φύγει. Είμαι πολύ ευαίσθητος. Πρέπει να είμαι ελαφρώς μουδιασμένος για να ανακτήσω τον ενθουσιασμό που είχα κάποτε ως παιδί»

Ακούστε το Smells Like Teen Spirit

Μια έντονη σχέση σαν ροκ συμφωνία

Το ζευγάρι που σημάδεψε την δεκαετία του ’90 όσο κανένα άλλο με τον αυτοκαταστροφικό δεσμό του ερωτεύτηκε το 1991. Η σχέση ήταν έντονη και σαρωτική με τον Κομπέιν να περνάει μία από τις πιο καταθλιπτικές και αγχωτικές φάσεις της ζωής του.

Τέσσερις μόνο μήνες μετά το ξεκίνημα της σχέσης τους η Κόρτνεϊ ήταν ήδη έγκυος στην Φράνσις Μπιν. Οι κακές γλώσσες λένε πως όταν ανακοίνωσε τα νέα στον Κερτ εκείνος έπαθε σοκ και την έσπρωξε από τα σκαλιά του σπιτιού του. Παρόλα αυτά το ζευγάρι παρέμεινε μαζί και λίγους μήνες μετά παντρεύτηκε σε μία κυριολεκτικά απίστευτη τελετή στην Χαβάη, στις 24 Φεβρουαρίου του 1992.

Όμως, η σχέση του με τις ουσίες είχε ήδη μπει σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή και μετρούσε πολλά χρόνια.

Το 1986, όντας ήδη μεγάλος χρήστης διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, είχε αρχίσει να «αυτοθεραπεύει» τα χρόνια προβλήματα υγείας του με ηρωίνη. Ο ίδιος δήλωσε κατόπιν σε μια συνέντευξή του:

«Ξεκίνησα με τρεις συνεχόμενες μέρες που έκανα ηρωίνη και δεν έχω πόνο στο στομάχι. Αυτό ήταν μεγάλη ανακούφιση».

Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας και ένα επακόλουθο αποτυχημένο πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ο Κομπέιν αυτοπυροβολήθηκε, στο σπίτι του στη λίμνη Ουάσινγκτον, στις 5 Απριλίου 1994.

Πήρε τον στίχο «είναι καλύτερα να καείς παρά να σβήνεις» από το τραγούδι Hey Hey, My My My (Into The Black) του Καναδού ρόκερ Νιλ Γιανγκ.

Τα τελευταία λόγια που είπε δεν είναι γνωστά, αλλά άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας, το οποίο απευθυνόταν στον φανταστικό παιδικό του φίλο Boddah.

«Έχω μια θεά σύζυγο που ιδρώνει από φιλοδοξία και ενσυναίσθηση και μια κόρη που μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που ήμουν κάποτε, γεμάτη αγάπη και χαρά, που φιλάει κάθε άνθρωπο που συναντάει γιατί όλοι είναι καλοί και δεν θα της κάνουν κακό»

Δείτε το βίντεο εξομολόγησης για την Λόρτνεϊ Λαβ

Στον Boddah

Μιλώντας με τη γλώσσα ενός έμπειρου απλοϊκού που προφανώς θα προτιμούσε να είναι ένας ευνουχισμένος, παιδαριώδης παραπονεμένος. Αυτό το σημείωμα θα πρέπει να είναι αρκετά εύκολο να κατανοηθεί.

Όλες οι προειδοποιήσεις από τα μαθήματα punk rock 101 όλα αυτά τα χρόνια, από την πρώτη μου εισαγωγή στην, ας πούμε, ηθική που συνεπάγεται η ανεξαρτησία και ο εναγκαλισμός της κοινότητάς σας, αποδείχθηκαν πολύ αληθινές. Δεν έχω νιώσει τον ενθουσιασμό του να ακούω αλλά και να δημιουργώ μουσική μαζί με το διάβασμα και το γράψιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Αισθάνομαι ενοχές πέρα από κάθε όριο για αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, όταν βρισκόμαστε στα παρασκήνια και τα φώτα σβήνουν και αρχίζει η μανιώδης βοή του πλήθους, δεν με επηρεάζει με τον τρόπο που επηρέαζε τον Φρέντι Μέρκιουρι, ο οποίος φαινόταν να αγαπά, να απολάμβανε την αγάπη και τον θαυμασμό του πλήθους, κάτι που θαυμάζω και ζηλεύω απόλυτα.

Το γεγονός είναι ότι δεν μπορώ να σας ξεγελάσω, κανέναν από εσάς. Απλά δεν είναι δίκαιο για εσάς ή για μένα. Το χειρότερο έγκλημα που μπορώ να σκεφτώ θα ήταν να κοροϊδέψω τους ανθρώπους προσποιούμενος ότι διασκεδάζω 100%. Μερικές φορές αισθάνομαι σαν να πρέπει να έχω ένα ρολόι με χρονομετρητή πριν βγω στη σκηνή. Έχω προσπαθήσει τα πάντα για να το εκτιμήσω (και το κάνω, ο Θεός να με πιστέψει, το κάνω, αλλά δεν είναι αρκετό). Εκτιμώ το γεγονός ότι εγώ και εμείς έχουμε επηρεάσει και διασκεδάσει πολλούς ανθρώπους.

«Είμαι ένα πάρα πολύ αλλοπρόσαλλο, κυκλοθυμικό, μωρό! Δεν έχω πια το πάθος και γι’ αυτό να θυμάστε, είναι καλύτερα να καίγεσαι παρά να σβήνεις»

Η Φράνσις Μπιν Κομπέιν

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Frances Bean Cobain (@thespacewitch)



Πρέπει να είμαι ένας από αυτούς τους ναρκισσιστές που εκτιμούν τα πράγματα μόνο όταν έχουν φύγει. Είμαι πολύ ευαίσθητος. Πρέπει να είμαι ελαφρώς μουδιασμένος για να ανακτήσω τον ενθουσιασμό που είχα κάποτε ως παιδί. Στις τρεις τελευταίες περιοδείες μας, έχω εκτιμήσει πολύ καλύτερα όλους τους ανθρώπους που γνώρισα προσωπικά και ως οπαδούς της μουσικής μας, αλλά ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω την απογοήτευση, τις ενοχές και την ενσυναίσθηση που έχω για όλους.

Υπάρχει καλό σε όλους μας και νομίζω ότι απλά αγαπώ τους ανθρώπους πάρα πολύ, τόσο πολύ που με κάνει να νιώθω πολύ γαμημένα λυπημένος. Τον θλιβερό, μικρό ευαίσθητο, αχάριστο, Ιχθύ, Χριστέ μου.

Γιατί δεν το απολαμβάνεις; Γιατί δεν το απολαμβάνεις; Δεν ξέρω! Έχω μια θεά σύζυγο που ιδρώνει από φιλοδοξία και ενσυναίσθηση και μια κόρη που μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που ήμουν κάποτε, γεμάτη αγάπη και χαρά, που φιλάει κάθε άνθρωπο που συναντάει γιατί όλοι είναι καλοί και δεν θα της κάνουν κακό. Και αυτό με τρομάζει σε σημείο που μετά βίας μπορώ να λειτουργήσω. Δεν αντέχω στη σκέψη ότι η Φράνσις θα γίνει ο μίζερος, αυτοκαταστροφικός, θανάσιμος ρόκερ που έχω γίνει εγώ.

Είμαι καλά, πολύ καλά, και είμαι ευγνώμων, αλλά από την ηλικία των επτά ετών, έχω αρχίσει να μισώ όλους τους ανθρώπους γενικά. Μόνο και μόνο επειδή φαίνεται τόσο εύκολο για τους ανθρώπους να τα πηγαίνουν καλά και να έχουν ενσυναίσθηση. Μόνο επειδή αγαπώ και λυπάμαι τους ανθρώπους πάρα πολύ, υποθέτω.

Σας ευχαριστώ όλους μέσα από το καυτό, αηδιαστικό στομάχι μου για τα γράμματα και το ενδιαφέρον σας τα τελευταία χρόνια. Είμαι ένα πάρα πολύ αλλοπρόσαλλο, κυκλοθυμικό, μωρό! Δεν έχω πια το πάθος και γι’ αυτό να θυμάστε, είναι καλύτερα να καίγεσαι παρά να σβήνεις.

Ειρήνη, αγάπη, ενσυναίσθηση.

Κερτ Κομπέιν

Φράνσις και Κόρτνεϊ, θα είμαι στο βωμό σας. Σε παρακαλώ συνέχισε Κόρτνεϊ, για την Φράνσις. γιατί η ζωή της θα είναι πολύ πιο ευτυχισμένη χωρίς εμένα. Σ’ ΑΓΑΠΩ. Σ’ ΑΓΑΠΩ.

Σημείωση: προς το τέλος του μηνύματος ο Κομπέιν ανέφερε αποσπάσματα από το τραγούδι My My του Νιλ Γιανγκ το 1979.

My my, hey hey

Rock and roll is here to stay

It’s better to burn out

Than to fade away

My my, hey hey.