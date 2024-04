Ποστέκογλου: «Θα ήθελα ένα joystick για να ελέγχω τους παίκτες, αλλά δεν πάει έτσι»

Η Τότεναμ έχασε έδαφος στη μάχη της τετράδας μένοντας στο 1-1 στην έδρα της Γουέστ Χαμ και δεν μπόρεσε να πιάσει την Άστον Βίλα στην 4η θέση της Premier League.

Μετά τον αγώνα ο Άγγελος Ποστέκογλου μίλησε στην συνέντευξη Τύπου και τόνισε ότι θα ήθελε να έχει… τηλεχειριστήριο να ελέγχει τους παίκτες του, αλλά τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι στο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πιστεύω ότι ελέγξαμε καλά το ματς στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Η Γουέστ Χαμ είναι μεγάλη, δυνατή ομάδα. Αμύνονται χαμηλά στο γήπεδο και σου κάνουν δύσκολη τη ζωή. Θα πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος στην προσέγγιση του αγώνα και να έχεις τρομερής πειθαρχεία επειδή αποτελούν απειλή με τις αντεπιθέσεις. Δεχτήκαμε γκολ από στημένη φάση αλλά στη συνέχεια τα πήγε καλά στην αντιμετώπιση των στατικών φάσεων.

Αυτό που μας έλειψε όμως ήταν το καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου», τόνισε ο 58χρονος προπονητής των σπιρουνιών, για να προσθέσει με νόημα: «Είναι όμως ανθρώπινα όντα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα λάτρευα να είχα ένα τηλεχειριστήριο και να τους έβαζα όπου ήθελα αλλά δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.

Μερικές φορές έχουμε περισσότερο χρόνο από όσο νομίζουμε. Υπήρχαν στιγμές που η μπάλα περνούσε παράλληλα προς την εστία όπου έπρεπε να ήμασταν εκεί. Είναι όλα θέμα ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο έχουμε προπονητές και αναπτύσσουμε ένα σύστημα. Δεν είμαστε τελειωμένο κεφάλαιο και το ξέρουμε αυτό. Από αυτά που είδα πιστεύω ότι η ομάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση».

«I’d love to have a joystick and put them where I want them» 🕹️

Ange Postecoglou after Tottenham’s 1-1 draw with West Ham 👇 pic.twitter.com/fiVA9qslzX

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 3, 2024