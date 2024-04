Αυτά είναι 5 διάσημα ζευγάρια που δεν ταιριάζουν καθόλου αστρολογικά

Ενα πρόσφατο άρθρο του Bustle από την διάσημη αστρολόγο Stina Garbis έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και αφορά μερικά από τα διασημότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Η ειδική αστρολόγος, ανέλυσε τους αστρολογικούς χάρτες διάσημων ζευγαριών και ξεχώρισε αυτά, τα οποία δεν ταιριάζουν καθόλου –τουλάχιστον αυτό λένε τα άστρα τους.

Μερικά στοιχεία ταιριάζουν καλύτερα, όπως το νερό με τη γη ή η φωτιά με τον αέρα. Αν ωστόσο το ταίριασμα δεν είναι σωστό, τότε ο συνδυασμός μπορεί να γίνει τοξικός σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ένας Ταύρος, ο οποίος είναι ζώδιο της γης μπορεί να κάνει ένα καταπληκτικό ταίριασμα με έναν Σκορπιό, ο οποίος ανήκει στα ζώδια του νερού.

Πάμε να δούμε μαζί, τα πιο αταίριαστα (αστρολογικά) ζευγάρια του Χόλιγουντ, σύμφωνα με την Stina Garbis και το Bustle.

Αν ξέρεις έστω και λίγα πράγματα από αστρολογία, μπορείς εύκολα να καταλάβεις ότι ένας Ζυγός, δεν θα ταιριάξει καθόλου εύκολα με έναν Τοξότη. Σε κάθε «ματσάρισμα» βέβαια παίζει ρόλο και ο ωροσκόπος. Ως Τοξότης, η Taylor έχει πιο έντονα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά της όπως η περιπέτεια, η ελευθερία, η εμπειρία και γενικότερα η εξερεύνηση και η έντονη ζωή. Σε αντίθεση με έναν Ζυγό, ο οποίος θέλει ισορροπία, ηρεμία και ρομαντισμό. Τίποτα τρελό και περιπετειώδες, όπως ένας Τοξότης.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό φωτιάς με αέρα και μεταξύ τους, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και τσακωμοί. Και οι δύο θα χρειαστεί να έχουν σε προτεραιότητα τη σχέση τους και να δείξουν μεγάλη κατανόηση, για να μπορέσουν να συνεχίσουν μαζί.

