Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει τραγούδια για τον Travis Kelce

Η Τέιλορ Σουίφτ ετοιμάζεται να κάνει μερικά τραγούδια για το ειδύλλιό της με τον Travis Kelce.

Η ποπ σταρ, που φημίζεται για το ότι γράφει τραγούδια για τους πρώην της, έχει γράψει δύο τουλάχιστον τραγούδια για τον σύντροφό της Travis Kelce.

Οι στίχοι, σύμφωνα με το TMZ, επικεντρώνονται στο πώς τον ερωτεύτηκε σύμφωνα με αναφορά του Us Weekly.

Το δημοσίευμα επικαλείται πηγή που υποστηρίζει πως τα νέα τραγούδια είναι προσωπικά και ιδιαίτερα. Αυτό όμως, όπως επισήμανε, δεν σημαίνει ότι θα τα ηχογραφήσει και θα τα κυκλοφορήσει η Τέιλορ Σουίφτ.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει ένα νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα με τίτλο «The Tortured Poets Society», αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε τα τραγούδια για τον Travis Kelce.

Δεν θα τα μοιραστεί η Τέιλορ Σουίφτ;

Και ίσως και να μην τα ακούσουμε και ποτέ γιατί η Τέιλορ Σουίφτ πιθανότατα δεν θα τα μοιραστεί με κανέναν.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει άφθονο περιεχόμενο για να γράψει για τον Travis Kelce, με τις εικασίες να θέλουν το νέο της άλμπουμ να αφορά περισσότερο τον χωρισμό της από τον Joe Alwyn παρά στη σχέση της με τον Travis Kelce.

Οι θαυμαστές της θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με το ότι η Τέιλορ Σουίφτ άλλαξε τους στίχους του Karma κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών της και την αναφορά στον Travis Kelce.

«Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me» τραγούδησε χαρακτηριστικά η Τέιλορ Σουίφτ για τον σύντροφό της και παίκτη των Chiefs.