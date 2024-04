Σε μια πολύ κακή χρονική στιγμή για το Ισραήλ μετά τον θάνατο επτά μελών ανθρωπιστικής οργάνωσης της World Central Kitchen, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέρχεται αυτή την ώρα για να συνεδριάσει για τον βομβαρδισμό της προξενικής κατοικίας σύμφωνα με πληροφορίες, που βρίσκονταν (σ.σ. ισοπεδώθηκε) δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό. Η οικογένεια του πρέσβη έλειπε από το σημείο τη στιγμή της επίθεσης.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Δευτέρα τo διπλανό κτίριο από την πρεσβεία του Ιράν, στο οποίο βρίσκεται η προξενική κατοικία στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, σε μια επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο ιρανών στρατιωτικών συμβούλων, μεταξύ των οποίων και ανώτερων διοικητών. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 11 άτομα.

Παρά τις πολύ κακές σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και τη Ρωσία, η επίθεση στην προξενική κατοικία, στην ουσία σε ιρανικό έδαφος, θα δυσκολέψει πολύ τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν το Ισραήλ.

H πρέσβειρα του Ιράν στον ΟΗΕ, Ζάχρα Ερσχαντί συνέταξε ένα γράμμα για να καταγγείλει την «κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου από το ισραηλινό καθεστώς, όπου το ισραηλινό κατοχικό καθεστώς διέπραξε μια ειδεχθή και αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στις διπλωματικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Συριακή Αραβική Δημοκρατία».

Συνεχίζει αναφέροντας ότι «οι διπλωματικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δαμασκό έγιναν σκόπιμα στόχος πυραυλικών αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε το ισραηλινό καθεστώς από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, με αποτέλεσμα τον μαρτυρικό θάνατο και την τραγική απώλεια τουλάχιστον πέντε Ιρανών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στρατιωτικών συμβούλων, και την πλήρη καταστροφή των εν λόγω διπλωματικών εγκαταστάσεων του Ιράν».

Αναφέροντας πως το επίδικο είναι η περιφερειακή ειρήνη στην περιοχή, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει αυτή την αδικαιολόγητη εγκληματική πράξη και τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε από το καθεστώς του Ισραήλ με τον πιο έντονο τρόπο».

«Επιπλέον, το Ιράν καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω επείγουσας συνεδρίασης, για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάφωρη παραβίαση, να αποτρέψει μελλοντικές επιθετικές πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία των διπλωματικών αποστολών και να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι για τέτοιες εγκληματικές πράξεις θα οδηγηθούν γρήγορα στη δικαιοσύνη» υπογραμμίζεται στην επιστολή.

«Το επιτιθέμενο σιωνιστικό καθεστώς φέρει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειές του και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιφυλάσσεται του νόμιμου και εγγενούς δικαιώματός της βάσει του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να προβεί σε αποφασιστική απάντηση σε τέτοιες καταδικαστέες πράξεις».

O Ιρανός υπ. Εξωτερικών Αμίρ-Αμντολαχιάν ζητά μέσω Χ την ξεκάθαρη και απόλυτη καταδίκη από πλευράς ΟΗΕ για την επίθεση στην πρεσβεία της Δαμασκού. Ο Αντόνιο Γκουτέρες, αφού μετέφερε τα συλλυπητήριά του, καταδικάζοντας την επίθεση, τόνισε την σημαντικότητα της κατάπαυσης του πυρός και της περιφερειακής σταθερότητας.

«Μετά τη σημερινή αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, οι Ιρανοί απευθύνθηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να καταδικάσουν αυτή την ενέργεια», έγραψε ο Ντμίτρι Πολιανσκάι στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) το βράδυ της Δευτέρας.

«Μετά την επιστολή (του Ιράν) τους ζητήσαμε μια ανοικτή ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η μαλτέζικη προεδρία την έχει προγραμματίσει για τις 3:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης στις 2 Απριλίου», πρόσθεσε.

Το βράδυ της Δευτέρας, το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιβεβαίωσε τον θάνατο των στρατηγών Μοχάμαντ Ρεζά Ζαχεντί και Μοχάμαντ Χαντί Χατζ Ραχίμι και πέντε ακόμα μελών τους στην επίθεση, τα οποία μέλη επίσης κατονομάστηκαν.

After Israel’s airstrike on the Iranian consulate in Damascus today, Iranians have turned to the UN Security Council to condemn this action.

Following their letter we have requested an open briefing of the UN Security Council. The Maltese presidency has scheduled it for 3:00 PM…

— Dmitry Polyanskiy 🇺🇳 (@Dpol_un) April 2, 2024