Η κόρη της Μπάρμπαρα Ρας, η ανταποκρίτρια του Fox News Channel Κλαούντια Κόουαν, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο Fox News Digital.

«Η υπέροχη μητέρα μου έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στις 5:28 σήμερα το απόγευμα. Ήμουν μαζί της σήμερα το πρωί και ξέρω ότι με περίμενε να επιστρέψω στο σπίτι με ασφάλεια για τη μετάβαση», δήλωσε η Κόουαν στο Fox.

«Είναι ταιριαστό που επέλεξε να φύγει το Πάσχα, καθώς ήταν μια από τις αγαπημένες της γιορτές και τώρα, φυσικά, το Πάσχα θα έχει μια βαθύτερη σημασία για μένα και την οικογένειά μου».

Η Μπάρμπαρα Ρας εμφανίστηκε σε σαπουνόπερες όπως το «All My Children« και στο «7th Heaven» και εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «The Young Philadelphians», «Robin and the 7 Hoods», «Hombre» και «The Young Lions». Στους συμπρωταγωνιστές της περιλαμβάνονταν οι Ροκ Χάτσον, Μάρλον Μπράντο, Φρανκ Σινάτρα και Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Εμφανίστηκε επίσης στη σκηνή καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της και το 1989, πρωταγωνίστησε σε μια εθνική περιοδεία του «Ανθισμένες Μανόλιες»

Τηλεοπτική περσόνα

Γεννημένη στο Ντένβερ, η Ρας αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στο Pasadena Playhouse. Αφού υπέγραψε συμβόλαιο με την Paramount Pictures, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με το «The Goldbergs» και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «When Worlds Collide».

Η Χρυσή Σφαίρα της δόθηκε για έναν άλλο ρόλο επιστημονικής φαντασίας, ως αρραβωνιαστικιά ενός ερασιτέχνη αστρονόμου που έρχεται σε επαφή με εξωγήινους στο «It Came From Outer Space» του 1954.

Αλλά και θεατρική περσόνα

Μεταξύ των τηλεοπτικών της ρόλων ήταν η Nora Clavicle στην τηλεοπτική σειρά «Batman» και η μητέρα της «Βιονικής Γυναίκας». Άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις της ήταν οι «Maude», «Cannon», «Streets of San Francisco», «Fantasy Island», «Love Boat» και «Murder, She Wrote». Η Ρας έκανε μια εμφάνιση στην ντίσκο ταινία του 1980, «Can’t Stop the Music», και στη συνέχεια ανέλαβε περισσότερους τηλεοπτικούς ρόλους στη σαπουνόπερα «Flamingo Road».

Παντρεμένη τρεις φορές, μεταξύ των συζύγων της ήταν και ο δημοσιογράφος Warren Cowan.

Απέκτησε δύο παιδιά, την Claudia Cowan και τον Jeffrey Hunter.

*Με στοιχεία από variety.com