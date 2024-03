Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Louis Gossett Jr, ο πρώτος μαύρος που κέρδισε Όσκαρ

Πέθανε ο Louis Gossett Jr, ο πρώτος μαύρος άνδρας που κέρδισε Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου και βραβευμένος με Emmy για τον ρόλο του στην εμβληματική τηλεοπτική μίνι σειρά Roots. Ήταν 87 ετών.

Ο ανιψιός του Gossett δήλωσε στο Associated Press ότι ο ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Πέμπτης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Δεν έγινε γνωστή η αιτία θανάτου.

Ο Λούις Γκόσετ Τζούνιορ πάντα θεωρούσε την πρώιμη καριέρα του «ως μια αντίστροφη ιστορία Σταχτοπούτας», με την επιτυχία να τον βρίσκει από νεαρή ηλικία και να τον ωθεί προς τα εμπρός, προς το Όσκαρ του για την ταινία Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν.

Είχε άγνοια «κινδύνου»

Κέρδισε την πρώτη του υποκριτική εμπειρία στην παραγωγή του You Can’t Take It With You του λυκείου του στο Μπρούκλιν, ενώ ήταν εκτός ομάδας μπάσκετ λόγω τραυματισμού.

«Είχα κολλήσει – το ίδιο και το κοινό μου», έγραψε το 2010 στα απομνημονεύματά του An Actor and a Gentleman (Ηθοποιός και τζέντλεμαν).

Η καθηγήτρια αγγλικών του τον παρότρυνε να πάει στο Μανχάταν για να δοκιμαστεί στο Take a Giant Step. Πήρε τον ρόλο και έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 1953 σε ηλικία 16 ετών.

«Ήξερα πολύ λίγα για να είμαι νευρικός», έγραψε ο Gossett. «Εκ των υστέρων, θα έπρεπε να είχα τρομοκρατηθεί μέχρι θανάτου καθώς ανέβαινα στη σκηνή, αλλά δεν το έκανα».

Παρέα με τον Ντιν και την Μονρόε

Ο Gossett φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης με υποτροφία στο μπάσκετ και το θέατρο. Σύντομα έπαιζε και τραγουδούσε σε τηλεοπτικές εκπομπές που παρουσίαζαν οι David Susskind, Ed Sullivan, Red Buttons, Merv Griffin, Jack Paar και Steve Allen.

Ο Gossett συνδέθηκε φιλικά με τον Τζέιμς Ντιν και σπούδασε υποκριτική με την Μέριλιν Μονρόε, τον Martin Landau και τον Steve McQueen σε ένα παρακλάδι του Actors Studio που δίδασκε ο Frank Silvera.

Το 1959, ο Gossett απέσπασε τις καλύτερες κριτικές για τον ρόλο του στην παραγωγή του Broadway A Raisin in the Sun μαζί με τους Sidney Poitier, Ruby Dee και Diana Sands.

Στη συνέχεια έγινε αστέρι στο Μπρόντγουεϊ, αντικαθιστώντας τον Billy Daniels στο Golden Boy με τον Sammy Davis Jr το 1964.

Στο μοτέλ με τις κατσαρίδες

Ο Gossett πήγε για πρώτη φορά στο Χόλιγουντ το 1961 για να γυρίσει την κινηματογραφική εκδοχή του A Raisin in the Sun (Ένα σταφύλι στον ήλιο). Είχε πικρές αναμνήσεις από εκείνο το ταξίδι, καθώς έμενε σε ένα μοτέλ γεμάτο κατσαρίδες, το οποίο ήταν ένα από τα λίγα μέρη που επέτρεπαν σε μαύρους ανθρώπους.

Το 1968 επέστρεψε στο Χόλιγουντ για έναν σημαντικό ρόλο στην ταινία Companions in Nightmare, την πρώτη ταινία του NBC που γυρίστηκε για την τηλεόραση και στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Melvyn Douglas, Anne Baxter και Patrick O’Neal.

Αυτή τη φορά, ο Gossett είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο Beverly Hills και η Universal Studios του είχε νοικιάσει ένα κάμπριο. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο αφού παρέλαβε το αυτοκίνητο, τον σταμάτησε ένας σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο οποίος τον διέταξε να κλείσει το ραδιόφωνο και να ανεβάσει την οροφή του αυτοκινήτου πριν τον αφήσει να φύγει.

Η κακοποίηση από τους αστυνομικούς

Μέσα σε λίγα λεπτά, τον σταμάτησαν οκτώ αστυνομικοί, οι οποίοι τον έβαλαν να ακουμπήσει στο αυτοκίνητο και τον ανάγκασαν να ανοίξει το πορτμπαγκάζ ενώ τηλεφωνούσαν στο γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων πριν τον αφήσουν να φύγει.

«Αν και κατάλαβα ότι δεν είχα άλλη επιλογή από το να ανεχτώ αυτή την κακοποίηση, ήταν ένας τρομερός τρόπος να σου φέρονται, ένας ταπεινωτικός τρόπος να αισθάνεσαι», έγραψε ο Gossett στα απομνημονεύματά του. «Συνειδητοποίησα ότι αυτό συνέβαινε επειδή ήμουν μαύρος και έκανα επίδειξη με ένα φανταχτερό αυτοκίνητο – το οποίο, κατά την άποψή τους, δεν είχα κανένα δικαίωμα να οδηγώ».

Μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο, βγήκε για μια βόλτα και τον σταμάτησε ένα τετράγωνο μακριά ένας αστυνομικός, ο οποίος του είπε ότι παραβίασε το νόμο που απαγορεύει να περπατάει στις κατοικημένες περιοχές του Μπέβερλι Χιλς μετά τις 9 το βράδυ. Έφτασαν άλλοι δύο αστυνομικοί και ο Gossett είπε ότι τον αλυσόδεσαν σε ένα δέντρο και του πέρασαν χειροπέδες για τρεις ώρες. Τελικά απελευθερώθηκε όταν επέστρεψε το αρχικό περιπολικό.

«Τώρα είχα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον ρατσισμό και ήταν ένα άσχημο θέαμα», έγραψε. «Αλλά δεν επρόκειτο να με καταστρέψει».

Κάποιος που το έμοιαζε

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Gossett είπε ότι τον σταμάτησε η αστυνομία στην Pacific Coast Highway ενώ οδηγούσε την ανακαινισμένη Rolls Royce Corniche II του 1986. Ο αστυνομικός του είπε ότι έμοιαζε με κάποιον που έψαχναν, αλλά στη συνέχεια ο αστυνομικός αναγνώρισε τον Gossett και έφυγε.

Ίδρυσε το Ίδρυμα Eracism Foundation για να βοηθήσει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου ο ρατσισμός δεν υπάρχει.

Τον Αύγουστο του 1969, ο Gossett διασκέδαζε με μέλη των Mamas and the Papas όταν προσκλήθηκαν στο σπίτι της ηθοποιού Σάρον Τέιτ. Κατευθύνθηκε πρώτα στο σπίτι του για να κάνει ντους και να αλλάξει ρούχα. Καθώς ετοιμαζόταν να φύγει, είδε στην τηλεόραση μια είδηση για τη δολοφονία της Τέιτ. Εκείνη και άλλοι δολοφονήθηκαν από τους συνεργάτες του Τσαρλς Μάνσον εκείνο το βράδυ.

Ο Gossett έγινε ο τρίτος μαύρος υποψήφιος για Όσκαρ στην κατηγορία του δεύτερου ανδρικού ρόλου το 1983. Κέρδισε για την ερμηνεία του ως αυστηρός εκπαιδευτής πεζοναυτών στην ταινία Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν απέναντι στον Ρίτσαρντ Γκιρ και τη Ντέμπρα Γουίνκερ

Δείτε τη βράβευσή του με Όσκαρ

Αυστηρός εκπαιδευτής πεζοναυτών

Ο Louis Cameron Gossett γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1936, στο τμήμα Coney Island του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, από τον Louis Sr, αχθοφόρο, και την Hellen, νοσοκόμα. Αργότερα πρόσθεσε το όνομα Jr στο όνομά του για να τιμήσει τον πατέρα του.

Ο Gossett έκανε την εμφάνισή του στη μικρή οθόνη ως Fiddler στην πρωτοποριακή μίνι σειρά Roots του 1977, η οποία απεικόνιζε τις φρικαλεότητες της δουλείας στην τηλεόραση.

Ο Gossett έγινε ο τρίτος μαύρος υποψήφιος για Όσκαρ στην κατηγορία του δεύτερου ανδρικού ρόλου το 1983. Κέρδισε για την ερμηνεία του ως αυστηρός εκπαιδευτής πεζοναυτών στην ταινία Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν απέναντι στον Ρίτσαρντ Γκιρ και τη Ντέμπρα Γουίνκερ. Κέρδισε επίσης Χρυσή Σφαίρα για τον ίδιο ρόλο.

Πάλευε με τον εθισμό στο αλκοόλ και την κοκαΐνη

«Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν μια τεράστια επιβεβαίωση της θέσης μου ως μαύρου ηθοποιού», έγραψε στα απομνημονεύματά του. «Το Όσκαρ μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορώ να επιλέγω καλούς ρόλους», δήλωσε ο Γκόσετ στο βιβλίο του Ντέιβ Κάρτζερ «50 νύχτες Όσκαρ» του 2024. Είπε ότι το άγαλμά του ήταν σε αποθήκη.

Είπε ότι το να κερδίσει ένα Όσκαρ δεν άλλαξε το γεγονός ότι όλοι οι ρόλοι του ήταν δευτερεύοντες. Έπαιξε έναν πεισματάρη πατριάρχη στο ριμέικ του 2023 του Πορφυρό Χρώμα.

Ο Gossett πάλευε με τον εθισμό στο αλκοόλ και την κοκαΐνη για χρόνια μετά την κατάκτηση του Όσκαρ. Πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης, όπου διαγνώστηκε με σύνδρομο τοξικής μούχλας, το οποίο απέδωσε στο σπίτι του στο Μαλιμπού.

Έχει έναν γιο, τον Satie, παραγωγό-σκηνοθέτη από τον δεύτερο γάμο του, και τη Sharron, μια σεφ την οποία υιοθέτησε στα 7 της αφού την είδε σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για παιδιά που ζουν σε απελπιστικές καταστάσεις.

