Μένει στην Λεβερκούζεν ο Αλόνσο: «Η δουλειά μου στην Μπάγερ δεν έχει τελειώσει»

Τι κι αν είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της προπονητικής. Τι κι αν μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Ο Τσάμπι Αλόνσο έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Λεβερκούζεν για ακόμα μία σεζόν, βάζοντας τέλος σε οποιαδήποτε σενάρια για το μέλλον του.

Η είδηση γνωστοποιήθηκε από τα γερμανικά ΜΜΕ και λίγες ώρες μετά ο Βάσκος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Χόφενχαϊμ επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στο τιμόνι των «ασπιρίνων» τουλάχιστον μέχρι το 2025.

Παράλληλα δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι για το ενδιαφέρον των Μπάγερν και Λίβερπουλ. «Αυτή τη στιγμή είναι το σωστό μέρος για μένα να αναπτυχθώ σαν προπονητής. Είμαι νέος προπονητής. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση. Ο σύλλογος υπήρξε υποστηρικτικός και νιώθω σεβασμό από όλους. Οι οπαδοί έχουν δείξει μεγάλο σεβασμό και έχουν λόγους να πιστεύουν και να ονειρεύονται ότι θα έχουμε μια σπουδαία σεζόν. Έχω ένα θαυμάσιο προσωπικό να με βοηθήσει στη δουλειά μου και εξίσου θαυμάσιους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Την περασμένη εβδομάδα είχα μια συνάντηση [με τους υπεύθυνους του συλλόγου] και τους ενημέρωσα για την απόφαση να συνεχίσω να είμαι προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μετά από πολλές συζητήσεις για το μέλλον μου, χρησιμοποίησα το διάλειμμα για να σκεφτώ και να πάρω την απόφασή μου.

Νιώθω ότι αυτό είναι το σωστό μέρος για μένα ως νέος προπονητής. Η δουλειά μου στη Μπάγερ δεν έχει τελειώσει. Θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο, να βοηθήσω τους παίκτες να εξελιχθούν, το διοικητικό συμβούλιο είναι υπέροχο… όλα είναι φανταστικά εδώ», απάντησε σε ερώτηση για το πώς έλαβε την απόφασή του.

Για το ενδιαφέρον των Λίβερπουλ και Μπάγερν ο Αλόνσο σχολίασε: «Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για τη Λίβερπουλ και την Μπάγερν. Αυτές είναι μεγάλες ομάδες και έχω δυνατούς δεσμούς μαζί τους αλλά είμαι στο μέρος που θέλω να είμαι. Δεν είναι η ώρα να αποφασίσω για το μέλλον μου τώρα, θέλω να αναπτυχθώ στη Λεβερκούζεν».

