Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο πασίγνωστος streamer «Ninja», κατά κόσμον Τάιλερ Μπλέβινς, ανακοίνωσε στους εκατομμύρια φανς του ότι στα 32 του χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο στο δέρμα.

Όπως έγραψε, πριν από μερικές εβδομάδες πήγε σε έναν δερματολόγο για το ετήσιο τσεκ απ που κάνει και βρέθηκε μια κρεατοελιά στο κάτω μέρος του ποδιού του, η οποία έπρεπε να αφαιρεθεί για τυπικούς λόγους.

Ωστόσο, επέστρεψε ως μελάνωμα «αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι πως το προλάβαμε σε πρώιμο στάδιο».

Ο ίδιος βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

«Εντάξει, είμαι ακόμα λίγο σοκαρισμένος, αλλά θέλω να σας κρατάω όλους ενήμερους. Πριν από μερικές εβδομάδες πήγα σε έναν δερματολόγο για έναν ετήσιο έλεγχο δέρματος που μου είχε προγραμματίσει προληπτικά η Jess (η γυναίκα του).

Υπήρχε μια κρεατοελιά στο κάτω μέρος του ποδιού μου που ήθελαν να αφαιρέσουν. Επέστρεψε ως μελάνωμα, αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι το «πιάσαμε» στα πρώτα στάδια.

Είχα μια άλλη μαύρη κηλίδα που εμφανίστηκε κοντά του, οπότε σήμερα έγινε η βιοψία και αφαίρεσαν την μεγαλύτερη περιοχή γύρω από το μελάνωμα με την ελπίδα ότι στο μικροσκόπιο θα το δουν καθαρά.

Είμαι ευγνώμων που η διάγνωση έγινε έγκαιρα και σας παρακαλώ να κάνετε τακτικούς ελέγχους δέρματος».

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It…

— Ninja (@Ninja) March 26, 2024