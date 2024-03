Οι έξι αγνοούμενοι που έπεσαν από τη γέφυρα θεωρούνται νεκροί - Σταμάτησε την επιχείρηση έρευνας το Λιμενικό

Νεκροί πρέπει να θεωρούνται οι έξι αγνοούμενοι που βρέθηκαν στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι στη Βαλτιμόρη, όταν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε σε πυλώνα της μεταλλικής γέφυρας, στον ποταμό Πατάπσκο.

Την ώρα της σύγκρουσης επάνω στη γέφυρα βρισκόταν συνεργείο συντήρησης και οι εργάτες βρέθηκαν να παλεύουν για τη ζωή τους, στα παγωμένα νερά του ποταμού.

Μάλιστα παρόλο που για τον εντοπισμό των αγνοουμένων έχει στηθεί ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η εταιρεία στην οποία εργάζονται θεωρεί ότι είναι νεκροί.

Ο Τζέφρι Πρίτζκερ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Brawner Builders, επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News ότι έξι θεωρούνται νεκροί και πως ένας επέζησε. Τα ονόματά τους δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η ανακοίνωση του Πρίτζκερ έγινε λίγες ώρες αφότου ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ επέμεινε ότι υπήρχε ακόμη ελπίδα και πως οι αγνοούμενοι θα μπορούσαν να βρεθούν ζωντανοί παρά το γεγονός ότι βρισκόταν για ώρες στο παγωμένο νερό.

Ακόμα το Λιμενικό Σώμα τερματίζει την ενεργή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους έξι αγνοούμενους που βρίσκονταν στη γέφυρα. Ο υποναύαρχος Σάνον Γκίλιρεθ δήλωσε ότι με βάση το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την κατάρρευση της γέφυρας και τις θερμοκρασίες του νερού «δεν πιστεύουμε ότι θα βρούμε κάποιο από αυτά τα άτομα ζωντανό».

Ο Γκίλιρεθ τόνισε ότι η ακτοφυλακή δεν αποχωρεί, αλλά είπε ότι «απλώς θα περάσει σε μια διαφορετική φάση».

Νωρίτερα, δύο άνθρωποι διασώθηκαν από το νερό, δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, Τζέιμς Γουάλας.

Ο ένας από αυτούς περιγράφεται ότι νοσηλεύεται σε «πολύ σοβαρή κατάσταση» στο νοσοκομείο, ενώ ο άλλος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, δήλωσε στο Associated Press αξιωματούχος του νοσοκομείου R Adams Cowley Shock Trauma Centre.

Ένα βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη μοιραία σύγκρουση του φορτηγού πλοίου Dali με τη γέφυρα.

Όπως φαίνεται στο εν λόγω βίντεο, από τη στιγμή της πρόσκρουσης, στις 01:24:32 τοπική ώρα, το πλοίο φαίνεται να χάνει ισχύ για περίπου 60 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό αργότερα από το πλοίο βγαίνουν καπνοί ενώ τα φώτα σβήνουν για δεύτερη φορά περίπου δύο λεπτά πριν την πρόσκρουση στην Francis Scott Key Bridge.

Πρόκειται για το σενάριο που θέλει το μεγάλο πλοίο να έχει υποστεί κάποια σημαντική βλάβη και εξαιτίας αυτής να έπεσε πάνω στη γέφυρα και το οποίο ενισχύεται από το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

