«Η ουρά από μπλοκαρισμένα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πλευρά των συνόρων της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον λιμό, αποτελεί ηθική ντροπή, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψής του στην Ελ Αρίς της Αιγύπτου.

«Ήρθε η ώρα το Ισραήλ να δώσει μια ‘ακλόνητη δέσμευση’ για απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστικά αγαθά σε όλη τη Γάζα, συμπλήρωσε και ζήτησε επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αίγυπτο για να «εξορθολογίσει» τη ροή της βοήθειας προς τη Γάζα, δήλωσε στους δημοσιογράφους μπροστά από την πύλη του περάσματος της Ράφα, σημείο εισόδου της βοήθειας.

«Αυτό το Ραμαζάνι, ήρθα στο πέρασμα της Ράφα για να προβάλω τις κακουχίες και τον πόνο των Παλαιστινίων στη Γάζα και τα εμπόδια για την ανακούφιση της κατάστασής τους. Σήμερα το πρωί, συναντήθηκα με τραυματισμένους Παλαιστίνιους πολίτες και τις οικογένειές τους στο Γενικό Νοσοκομείο της Ελ Αρίς και συγκινήθηκα εξαιρετικά από τις ιστορίες, τις εμπειρίες και όλες τις κακουχίες που έχουν υποστεί, καθώς και από τη γενναιοδωρία και την αλληλεγγύη της Αιγύπτου και του αιγυπτιακού λαού» συνέχισε.

«Από εδώ, από αυτό το πέρασμα, βλέπουμε το σπαραγμό και την καρδιοχτύπι όλων αυτών. Μια μεγάλη ουρά από μπλοκαρισμένα φορτηγά με βοήθεια από τη μια πλευρά των πυλών, η μεγάλη σκιά της πείνας από την άλλη», είπε.

«Αυτό είναι κάτι παραπάνω από τραγικό. Είναι μια ηθική προσβολή» τόνισε.

«It is time to silence the guns.»

UN Secretary-General Antonio Guterres calls for an immediate humanitarian ceasefire in Gaza, adding Palestinians ‘remain stuck in a non-stop nightmare’, with ‘hunger and starvation stalking the population’.

