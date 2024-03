Πρώτο θέμα στον ξένο Τύπο το μακελειό στη Μόσχα – Σοκαριστική επίθεση

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση του μακελειού στη Μόσχα. Το βράδυ της Παρασκευής (22/3) ένοπλοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, άνοιξαν πυρ στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall και σκόρπισαν τον θάνατο.

Τουλάχιστον 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 100 είναι οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Το αιματοκύλισμα στα βορειοδυτικά της Μόσχας βρίσκεται στα πρώτα θέματα των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, με τα περισσότερα να αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών παραμένει μέχρι στιγμής απροσδιόριστος.

Το ρωσικό πρακτορείο Tass μεταδίδει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο δημαρχείο Crocus της Μόσχας και ότι εκκένωση είναι σε εξέλιξη. «Οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτόματα όπλα», επισημαίνει και προσθέτει ότι ακολούθησε έκρηξη και φωτιά.

Σύμφωνα με το RIA Novosti, οι δράστες «στη συνέχεια πέταξαν μια χειροβομβίδα ή μια βόμβα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά». «Ο κόσμος που βρισκόταν στην αίθουσα ξάπλωσε στο πάτωμα για να γλιτώσει από τους πυροβολισμούς, έμεινε εκεί για 15-20 λεπτά και μετά άρχισαν να σέρνονται έξω. Πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω», είπε δημοσιογράφος του RIA.

Οι Moscow Times περιγράφουν τη στιγμή που οι άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έσπειραν τον θάνατο. «Περισσότερα από 70 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο του μακελειού και οι γιατροί προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες», δήλωσε ο Αντρέι Βορόμπιοφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, ο οποίος ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

[GRAPHIC]

The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV

