Λευκός Οίκος για τη διάγνωση της Κέιτ: «Είμαστε απίστευτα λυπημένοι από τα τρομερά νέα»

Σοκαρισμένος είναι όλος ο πλανήτης από τη διάγνωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον με καρκίνο, με τον Λευκό Οίκο να εκφράζει τη λύπη του στο άκουσμα της είδησης.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε γνωστό με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media και με το οποίο απευθύνεται στους πολίτες ότι μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο, διαπιστώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο.

Όπως είπε η προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο στο Λονδίνο ήταν επιτυχής και αρχικά θεωρήθηκε ότι η κατάστασή της δεν ήταν καρκινική.

Όμως οι εξετάσεις μετά την επέμβαση έδειξαν ότι υπήρχε καρκίνος, είπε η 42χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαμ, προσθέτοντας ότι οι γιατροί της συνέστησαν να υποβληθεί σε μία προληπτική χημειοθεραπεία.

«Η ιατρική μου ομάδα με συμβούλεψε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα πρώτα στάδια της θεραπείας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως:

«Αυτό φυσικά ήταν ένα τεράστιο σοκ και ο Γουίλιαμ κι εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για το καλό της νεαρής μας οικογένειας».

Την είδηση που έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία σχολίασε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ, η οποία έμαθε τα νέα λίγο πριν την καθημερινή ενημέρωση Τύπου.

«Μόλις μάθαμε τα τρομερά νέα», δήλωσε στην αρχή της ενημέρωσης η Ζαν-Πιερ και λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της Κέιτ.

Μάλιστα σημείωσε πως οι σκέψεις όλων είναι με την Κέιτ Μίντλετον και την οικογένειά της. «Οι σκέψεις μας είναι με τη δούκισσα του Κέιμπριτζ και τα μέλη της οικογένειάς της και τους φίλους της κατά τη διάρκεια αυτής της απίστευτα δύσκολης στιγμής», χαρακτηριστικά.

“Our thoughts are with the Duchess of Cambridge and her family members and friends during this incredibly difficult time,” White House press secretary Karine Jean-Pierre said on Friday after Kate, the Princess of Wales, said she was diagnosed with cancer. https://t.co/ePbpzhr4wU pic.twitter.com/fFxCThbt1B

— ABC News (@ABC) March 22, 2024