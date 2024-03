Με Βόννη το Περιστέρι, με Μάλαγα ο Προμηθέας

Τους αντιπάλους τους στα προημιτελικά του Basketball Champions League έμαθαν το Περιστέρι και ο Προμηθέας.

Τα άλλα δύο ζευγάρια είναι: Μούρθια-Λούντβιγκσμπουργκ και Τενερίφη-Τόφας.

Oι πρώτοι αγώνες των playoffs θα γίνουν 2 και 3 Απριλίου, οι δεύτεροι 9-10 Απριλίου και εάν χρειαστούν τρίτοι στις 16 και 17 Απριλίου.

𝙌𝙪𝙖𝙧𝙩𝙚𝙧-𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚𝙩! 🔥 Who will be successful on the #RoadtoBelgrade 🇷🇸 ? 👀#BasketballCL pic.twitter.com/oDfXahEBui

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 21, 2024