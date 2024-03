Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο σήμερα «για μια δύσκολη κατάσταση», καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού 13 εργατών που έχουν παγιδευτεί εδώ και 48 ώρες σε χρυσωρυχείο της περιφέρειας Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή έπειτα από κατάρρευση.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό αυτών των 13 εργατών που ειδικεύονται στη διάνοιξη σηράγγων σε βάθος περίπου 125 μέτρων.

Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) οι περίπου 220 διασώστες που έχουν σπεύσει στο σημείο είχαν καταφέρει να απομακρύνουν το ένα τρίτο των συντριμμιών, σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24.

«Οι εργασίες διάσωσης συνεχίζονται για δεύτερη συνεχή ημέρα (…) Η κατάσταση παραμένει δύσκολη», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βασίλι Ορλόφ, ο οποίος έχει πάει στο σημείο του ατυχήματος, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει ακόμη επαφή με τους χρυσωρύχους».

Thirteen miners were trapped following a rock fall in a gold mine in Russia’s Amur region, according to Russia’s Ministry of Emergency Situations https://t.co/MXrPfFZFHF pic.twitter.com/z2hhrXG1UH

Πρόβλημα τα υπόγεια ύδατα

Το χρυσωρυχείο αυτό, που ονομάζεται «Pionnier», βρίσκεται σε μια σχετικά απομακρυσμένη περιοχή στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας.

Το έργο των διασωστών περιπλέκεται από τη «συνεχή» ροή υπόγειων υδάτων στο ορυχείο, διευκρίνισε ο Ορλόφ, σύμφωνα με τον οποίο «οι εργασίες άντλησης των υδάτων δεν σταματούν ούτε στιγμή».

Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν διασώστες να τρέχουν προς το ορυχείο και εντυπωσιακό εξοπλισμό γεώτρησης να μεταφέρεται στο σημείο.

Στην περιοχή επικρατεί ψύχος, με τη θερμοκρασία στη διάρκεια της νύκτας να πέφτει στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Thirteen miners trapped after a rock fall in a gold mine in #Russia‘s Amur region. The accident occurred at the Pioneer mine, one of the largest gold mines in Russia based on processing capacity. pic.twitter.com/dzMyu4yntt

— DD News (@DDNewslive) March 19, 2024