Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Πούτιν για τη νίκη του – Τι συζήτησαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκέντρωσε το 88% των ψήφων στις εκλογές στη Ρωσία και ανανέωσε την προεδρική του θητεία για επιπλέον έξι χρόνια, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τον συγχαίρει για την επανεκλογή του.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του και πρόσφερε και πάλι τη μεσολάβησή του για νέες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η θετική εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία θα συνεχισθεί και την ετοιμότητα της Τουρκίας να διαδραματίσει έναν ρόλο μεσολαβητή για να τη φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία», προστίθεται στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

President @RTErdogan spoke by phone with President Vladimir Putin of Russia.

President Erdoğan congratulated President Putin of Russia on his election victory.

Expressing his belief that the positive course in the Türkiye-Russia relations would increasingly continue in the new…

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) March 18, 2024