«Δεν είναι πραγματικός πρόεδρος, είναι γκάνγκστερ» - Το μήνυμα της χήρας του Ναβάλνι στον Πούτιν

Η χήρα του ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Ρωσία και σφοδρού επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών στη φυλακή, Γιούλια Ναβάλναγια αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα των εκλογών της χώρας και τη νίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανανέωσε την προεδρική του θητεία για επιπλέον έξι χρόνια, «κλειδώνοντας» έτσι την πέμπτη θητεία του στο συγκεκριμένο αξίωμα κάτι που τον καθιστά τον μακροβιότερο ηγέτη της χώρας μετά από τον Στάλιν, συγκεντρώνοντας το 87,97% των ψήφων στις εκλογές.

«Να είστε γενναίοι, μια μέρα, πολύ σύντομα, θα νικήσουμε»

Η Γιούλια Ναβάλναγια που ζει αυτοεξόριστη στο Βερολίνο έφτασε στις πύλες της ρωσικής πρεσβείας στο Βερολίνο για να ψηφίσει στις ρωσικές προεδρικές εκλογές. Αφού άρχισε να περιμένει στην ουρά για να ψηφίσει στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα στη Γερμανία, έφτασε στο μπροστινό μέρος της ουράς γύρω στις 6 το απόγευμα.

Αφού ψήφισε στη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, η Γιούλια Ναβάλναγια δήλωσε στην ανταποκρίτρια του Sky News στην Ευρώπη, Σιοβάν Ρόμπινς, ότι το μήνυμά της προς τον ρωσικό λαό ήταν: «Να είστε γενναίοι, μια μέρα, πολύ σύντομα, θα νικήσουμε».

