«Τελειώνει» από την Μπριζ ο Ρόνι Ντέιλα

Η ήττα της Μπριζ (αντιπάλου του ΠΑΟΚ στους προημιτελικούς του Europa Conference League) από τη Σιντ Τρούιντεν (2-1) στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της βελγικής Jupiler League, οδηγεί στην πόρτα της εξόδου τον προπονητή των Φλαμανδών, Ρόνι Ντέιλα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Μπριζ συνεδρίασε εκτάκτως το βράδυ της Κυριακής (17/3) κι αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας της με τον Ντέιλα, η οποία θα ανακοινωθεί κι επίσημα τη Δευτέρα (18/3).

Σε πρώτη φάση τη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας θα αναλάβει ο 43χρονος τεχνικός της δεύτερης ομάδας, Νίκι Χάγιεν.

