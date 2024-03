Τιτανομαχία Κλοπ – Αλόνσο στον τελικό του Europa League; Το Supercomputer έχει την απάντηση (vids)

Σπουδαίες μάχες ανέδειξε η κλήρωση για τους «8» του Europa League, με τις ομάδες να υπόσχονται θέαμα υψηλού επιπέδου και μεγάλες συγκινήσεις. Η Μίλαν θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα στον ιταλικό εμφύλιο της προημιτελικής φάσης της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η Λίβερπουλ την Αταλάντα, η Λεβερκούζεν την Γουέστ Χαμ και η Μπενφίκα την Μαρσέιγ.

Ο νικητής του Μπενφίκα/Μαρσέιγ θα κοντραριστεί στα ημιτελικά με τον αντίστοιχο του Λίβερπουλ/Αταλάντα και ο νικητής του Μίλαν/Ρόμα με τον αντίστοιχο του Λεβερκούζεν/ Γουέστ Χαμ. Ο τελικός θα διεξαχθεί Τετάρτη 22 Μαΐου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Ομάδες που θα μπορούσαν κάλλιστα να αγωνίζονται στο Champions League και μάλιστα στα τελευταία στάδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» να εύχονται έναν τελικό Λίβερπουλ – Λεβερκούζεν.

