Εθνική Βελγίου: Εκτός κλήσεων ο Ντε Μπρόινε λόγω τραυματισμού (pic)

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου ανακοίνωσε την αποστολή για τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» με Ιρλανδία (23/03) και Αγγλία (26/03), από την οποία απουσίαζε το όνομα του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Φυσικά δεν υπήρχε κάποιο θέμα προτίμησης, αλλά ο Βέλγος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι ταλαιπωρείται από ένα μικρό θέμα τραυματισμού στην βουβωνική χώρα και γι’ αυτό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της πατρίδας του.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ντομένικο Τεντέσκο, προτίμησε να συμπεριλάβει στις κλήσεις του αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές προκειμένου να τους δώσει ευκαιρίες, και να μην πιέσει τον 33χρονο ηγέτη των Βέλγων, ο οποίος θέλει να είναι στο 100% για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν με τους Πολίτες.

