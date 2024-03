Πολύνεκρες επιθέσεις κατά της Υεμένης αποδίδονται στις ΗΠΑ και τη Βρετανία

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί αποδιδόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας σε λιμένες και πόλεις της δυτικής Υεμένης χθες Δευτέρα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 14, δήλωσε εκπρόσωπος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Από τα μέσα του Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, προκειμένου ν’ αποτρέψουν επιθέσεις τους εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν.

Κατά το Αλ Μασίρα, τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους Χούθι, χθες καταφέρθηκαν τουλάχιστον 17 αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές ελεγχόμενες από το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδισμών στον κυριότερο λιμένα της χώρας στην πόλη Χοντάιντα, και σ’ αυτόν της πόλης Ρας Ισα.

Οι πολύνεκροι βομβαρδισμοί καταγράφονται μερικές ημέρες μετά τους πρώτους θανάτους ναυτικών εξαιτίας πυραυλικού πλήγματος των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου και το πρώτο ναυάγιο εμπορικού πλοίου εξαιτίας των επιθέσεών τους.

Καταγράφονται επίσης την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού, ιερού μήνα νηστείας και προσευχής για τους μουσουλμάνους.

