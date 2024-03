Έκανε την έκπληξη η Ρεάλ: Αυτή θα είναι η τρίτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν (pics)

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Adidas σχεδιάζουν να φέρουν επανάσταση στις φανέλες για την επόμενη σεζόν. Μετά από μερικά χρόνια που το μπλε, το μαύρο και το μωβ είχαν επικρατήσει των άλλων τάσεων, για την ερχόμενη σεζόν έχουν σχεδιαστεί δύο ιδιαίτερες φανέλες με στυλ και χρώματα.

Η πρώτη εμφάνιση της Βασίλισσας, δεν θα μπορούσε να έχει άλλο χρώμα από το λευκό. Όμως, η δεύτερη και η τρίτη, θα έχουν χρώμα πορτοκαλί και καφέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «Marca», σε σημερινό της δημοσίευμα. Οι Μερένχες έπαιξαν με πορτοκαλί εμφάνιση πριν από δέκα χρόνια, τη σεζόν που κατέκτησε το 10ο Champions League της ιστορίας της, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έπαιξε ποτέ με καφέ φανέλες στα 122 χρόνια ζωής της.

Η φανέλα των Μαδριλένων είναι η πρώτη σε πωλήσεις στον κόσμο, από την οποία μάλιστα κερδίζουν περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χάρη στην Adidas και τους δύο χορηγούς που έχουν στο στήθος και το μανίκι: Fly Emirates και HP. Το άθροισμα των τριών καθιστά τη φανέλα της Μαδρίτης την πιο ακριβή από κάθε αθλητική οντότητα, γεγονός που μαζί με τις πωλήσεις την καθιστά μια… μηχανή που βγάζει χρήματα.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που συνήθως επιλέγουν το καφέ στις φανέλες τους ρούχα τους. Η πιο αναγνωρίσιμη ομάδα με αυτό το χρώμα είναι η γερμανική Σεντ Πάουλι. Πρόσφατα, η Παρι Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ το έβαλαν στη «συλλογή» τους και πλέον σ’ αυτή τη σειρά θα μπει και η Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτοντάς τη ως εναλλακτική της πρώτης φανέλας.

🚨🟤 Real Madrid for the first time in it’s history will wear brown (third) kits next season. @marca pic.twitter.com/rnWGqBznUD

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 11, 2024