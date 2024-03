Αγνοούνται έξι σκιέρ στην Ελβετία

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στο καντόνι Βαλέ της Ελβετίας για τον εντοπισμό έξι ανθρώπων, οι οποίοι αγνοούνται αφότου αναχώρησαν από την πόλη Τσερμάτ στις Άλπεις για να κάνουν ορειβατικό σκι.

Τα ίχνη των σκιέρ χάθηκαν κοντά στο όρος Τετ Μπλανς χθες στο μονοπάτι Τσερμάτ- Αρόλα, κοντά στο όρος Μάτερχορν, που εκτείνεται μεταξύ των συνόρων Ελβετίας-Ιταλίας, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

