Χιονοστιβάδα παρέσυρε και σκότωσε δύο σκιερ από την Πολωνία στο Κασμίρ. Το χιόνι παρέσυρε άλλα 21 άτομα, τα οποία, ευτυχώς, διασώθηκαν μετά από επιχείρηση που διεξήχθη. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τουλάχιστον οκτώ Ρώσοι υπήκοοι.

Όπως μπορείτε να δείτε στο σοκαριστικό βίντεο από το Κασμίρ, η χιονοστιβάδα ήταν τεράστια με αποτέλεσμα να παρασύρει τους άτυχους σκιερ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας κάνει λόγο συνολικά για 21 άτομα και τους δύο οδηγούς τους που παρασύρθηκαν στο χειμερινό θέρετρο Γκούλμαργκ, με τους δύο Πολωνούς σκιερ να χάνουν τη ζωή τους από το δυστύχημα.

Two Polish citizens were killed and at least 8 Russians were injured in an avalanche at the Gulmarg ski resort in India.

