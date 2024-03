Η αντίδραση του Σαλάχ όταν έμαθε ότι ο Κλοπ φεύγει από την Λίβερπουλ (pic)

Πώς να αισθάνθηκαν άραγε οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ, όταν έμαθαν πως ο Γιούργκεν Κλοπ αποχωρεί από την ομάδα τους το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, ο Αιγύπτιος επισήμανε πως έφτανε εκείνη την ώρα στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ, γιατί η ομάδα είχε συνάντηση.

Μία συνάντηση που γενικώς δεν συνηθίζεται. Είδε τον Γερμανό με τον ατζέντη του και νόμιζε πως ανανεώνει το συμβόλαιό του.

Τότε, εμφανίστηκε εκεί ο Φαν Ντάικ και του είπε πως αποχωρεί από τον σύλλογο. Ο Σαλάχ ρώτησε τον λόγο και εν συνεχεία «ξετυλίχτηκε» το… κουβάρι της ιστορίας.

🔴 Salah on the day Klopp announced he’s leaving: “We had a meeting at 10:30 which is weird, I come in and saw his agent and thought he’s renewed his contract!”.

“And then van Dijk told me he was leaving… I was like: why?!”, told Sky. pic.twitter.com/H16gjJputa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2024