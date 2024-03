Η ιστορία πίσω από τα πιο διάσημα γυαλιά του κόσμου

Το 1980, η Γιόκο Όνο φωτογράφισε το τέλος ενός συλλογικού ονείρου. Απαθανάτισε τα πιο αναγνωρίσιμα γυαλιά στην ιστορία, λερωμένα με αίμα, τοποθετημένα δίπλα σε ένα ποτήρι νερό που ήταν ολοφάνερα μισοάδειο. Στο φόντο, υπήρχε μια νεφελώδης θέα των δέντρων στο Central Park και πίσω τους ο ορίζοντας του Μανχάταν.

Η καλλιτέχνις βρισκόταν ακόμα στην Ντακότα, όπου ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν είχε μόλις δολοφονήσει τον Τζον Λένον, και αυτή η φωτογραφία -η οποία αργότερα απετέλεσε εξώφυλλο του άλμπουμ της Season of Glass του 1981- έγινε κειμήλιο.

Ήταν το σύμβολο του βίαιου τέλους ενός αγίου της ποπ κουλτούρας, ενός συμβόλου του ειρηνισμού και των ιδεωδών των χίπις.

Ήταν το τέλος αυτού του κόσμου, χωρίς χώρες, χωρίς παράδεισο ή κόλαση, χωρίς πολέμους ή θρησκείες που οραματίστηκε μια ολόκληρη γενιά, το τέλος του είδους της ζωής που ήθελε να δει ο Λένον μέσα από τα στρογγυλά γυαλιά του.

Η «επαναστατική πνοή» αυτών των γυαλιών αναγνωρίζεται ακόμη και σήμερα: πριν από λίγες ημέρες, ο πολιτικός επιστήμονας και συνιδρυτής του ισπανικού πολιτικού κόμματος Podemos, Χουάν Κάρλος Μονεντέρο, ο οποίος φοράει φακούς που μοιάζουν πολύ με αυτούς του Beatle, ανέφερε τα «ανυπάκουα γυαλιά του Λένον» (τα οποία, όπως άφησε να εννοηθεί, διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπει και κατανοεί τα πράγματα) ως τον λόγο της πολλοστή φορά ρήξης του με τον πολιτικό Πάμπλο Ιγκλέσιας.

Ας επανεξετάσουμε λοιπόν την ιστορία και τον συμβολισμό αυτών των γυαλιών, τα οποία ξεκίνησαν ως ένα κομμάτι χειροτεχνίας στη Γερμανία και όχι μόνο έγιναν τα πιο δημοφιλή γυαλιά στην Αγγλία αλλά και κατέληξαν να είναι μια δήλωση από μόνα τους.

