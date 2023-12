Τζον Λένον: «Να δείτε που θα πάω ή από αεροπορικό ατύχημα ή από σφαίρα τρελού θαυμαστή μου»

Ήταν 8 Δεκεμβρίου του 1980, όταν το νήμα της ζωής του αγαπημένου καλλιτέχνη κόπηκε από τις 5 σφαίρες ενός θαυμαστή του, του Μαρκ Τσάπμαν. Λίγο νωρίτερα ο Τζον Λένον είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο πάνω στο νέο του άλμπουμ

Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Ο Λένον επέστρεφε από το στούντιο, όπου ηχογραφούσε τα νέα του τραγούδια. Ανέμελος βγαίνοντας από τη λιμουζίνα δέχτηκε το πισώπλατο χτύπημα. Αν και βαριά τραυματισμένος προσπάθησε να συρθεί προς το σπίτι του, ενώ ο δολοφόνος του στάθηκε από πάνω του και περίμενε τη σύλληψη του.

Ο Τσάπμαν ήρεμος έβγαλε το παλτό του και απλά περίμενε να έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει. Εκτός από το όπλο του εγκλήματος, πάνω του είχε το υπογεγραμμένο αντίτυπο του δίσκου Double Fantasy, ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος «Ο φύλακας στη σίκαλη» (The Catcher in the Rye) του Τζερόμ Ντέιβιντ Σάλιντζερ και κασέτες με τραγούδια των Beatles.

Μέσα σε 15 λεπτά είχε φύγει από τη ζωή

Σύμφωνα με τη νεκροψία, οι μισές σφαίρες διαπέρασαν το αριστερό μέρος του σώματός του στο ύψος του στήθους, ενώ οι υπόλοιπες τον τραυμάτισαν κοντά στον αριστερό ώμο. Όλες προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, ωστόσο μια σφαίρα διαπέρασε την αορτή του. Και αυτή ήταν η θανάσιμη.

Το 2005, ο χειρουργός που ανέλαβε τον χτυπημένο από τις σφαίρες Τζον Λένον είπε ότι έκανε μασάζ στην καρδιά του τραγουδιστή και προσπάθησε να του κάνει ανάνηψη για 20 λεπτά, με παρόντες άλλους δύο γιατρούς, οι οποίοι δήλωσαν τον θάνατο του Λένον.

Οι αυτοκτονίες των θαυμαστών στην είδηση της δολοφονίας

Ακολούθησε μια παγκόσμια έκρηξη θλίψης με πλήθος κόσμου να συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Ρούσβελτ και μπροστά από την Ντακότα και τουλάχιστον τρεις θαυμαστές των Beatles αυτοκτόνησαν. Την επόμενη μέρα, ο Λένον αποτεφρώθηκε στο νεκροταφείο στο Χάρτσντεϊλ της Νέας Υόρκης. Αντί για κηδεία, η Όνο ζήτησε 10 λεπτά σιωπής σε όλο τον κόσμο. Ο Τσάπμαν αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία του Λένον και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια ισόβια κάθειρξη.

Ο Λένον, με το μακάβριο χιούμορ που τον διέκρινε είχε φροντίσει να προϊδεάσει ή ίσως να προβλέψει για το τέλος του: «Να δείτε που θα πάω είτε από αεροπορικό ατύχημα, είτε από σφαίρα κάποιου τρελού θαυμαστή μου» είχε εξομολογηθεί σε μια του συνέντευξη πριν από χρόνια.

Η μετάνοια του δολοφόνου

Ο Τσάπμαν είχε δήλώσει στους αστυνομικούς «Ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου. Κατά ειρωνικό τρόπο, πολύ ευγενικός και ήταν πολύ υπομονετικός μαζί μου. Η λιμουζίνα περίμενε και πήρε το χρόνο του μαζί μου και έβαλε το στυλό και υπέγραψε το άλμπουμ μου. Με ρώτησε αν χρειάζομαι κάτι άλλο. Είπα όχι κύριε και απομακρύνθηκε. Πολύ εγκάρδιος και αξιοπρεπής άνθρωπος».

O δολοφόνος του Λένον καταδικάστηκε σε ισόβια και βρίσκεται στη φυλακή από το 1981 έχοντας υποβάλλει αίτημα για την αναστολή της φυλάκισής του ήδη 11 φορές, το οποίο έχει απορριφθεί. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την πράξη του «αποτρόπαια και εγωιστική», ενώ το 2004 ομολόγησε πως ένας από τους λόγους που τον ώθησαν στην εγκληματική του ενέργεια ήταν η επιθυμία του να προβληθεί, καθώς μέχρι τότε ένιωθε ότι ήταν ασήμαντος.