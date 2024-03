Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας, Σάντορ Λεζάκ, υπέγραψε την επικύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και προώθησε το νομοσχέδιο στο γραφείο του προέδρου της χώρας για να το υπογράψει, σύμφωνα με τον ιστότοπο του κοινοβουλίου.

Οι Ούγγροι βουλευτές ενέκριναν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στις 26 Φεβρουαρίου, αίροντας το τελευταίο εμπόδιο ώστε η σκανδιναβική χώρα να κάνει ένα ιστορικό βήμα και να σπάσει την ουδετερότητά της, την οποία είχε διατηρήσει στη διάρκεια των δύο Παγκόσμιων Πολέμων και του Ψυχρού Πολέμου.

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου υιοθετήθηκε από την ουγγρική Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία (188 ψήφοι επί συνόλου 199 βουλευτών), δίνοντας τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια αναμονής.

Τώρα ο πρόεδρος της Ουγγαρίας έχει πέντε ημέρες περιθώριο να υπογράψει το νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία ήταν, μέχρι σήμερα, η τελευταία μεταξύ των 31 μελών του ΝΑΤΟ, που δεν είχε εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρέτισε την επικύρωση από το ουγγρικό κοινοβούλιο, τονίζοντας πως «η ένταξη της Σουηδίας θα μας κάνει όλους πιο δυνατούς και ασφαλέστερους».

«Τώρα που όλοι οι Σύμμαχοι έχουν δώσει την έγκρισή τους, η Σουηδία θα γίνει ο 32ος Σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Η ένταξη της Σουηδίας θα μας κάνει όλους πιο δυνατούς και ασφαλέστερους», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.

