Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν σήμερα μια πρώτη επιχείρηση ρίψης από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας, η οποία απειλείται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 30.300 ανθρώπους.

«Οι ρίψεις από αέρος δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», προειδοποίησε εντούτοις η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee, IRC).

«Λάβαμε δύο σάκους αλεύρι από τη βοήθεια που έφθασε την ημέρα της σφαγής στη Γάζα την Πέμπτη», δήλωσε ο Χισάμ Αμπού Έιντ, ένας 28χρονος κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν: «Αυτό δεν αρκεί. Όλοι πεινούν. Η βοήθεια είναι σπάνια και ανεπαρκής».

