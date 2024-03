Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε επίσημα την εκστρατεία της για το Μουντιάλ 2034 (pic)

Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε επίσημα την εκστρατεία της για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034, του οποίου είναι σε κάθε περίπτωση η μοναδική υποψήφια.

«Μεγαλώνουμε. Μαζί» μαζί με το λογότυπο της υποψηφιότητάς της, που αναπαριστά πλεγμένες πολύχρωμες κορδέλες που σχεδιάζουν τους αριθμούς 3 και 4 και διακοσμούνται με «ποδοσφαιρικές εικόνες και πολιτιστικά σύμβολα», η ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας (SAFF) εξήγησε την εκκίνησή της σε δελτίο τύπου.

Αυτή η υποψηφιότητα «γίνεται δυνατή μόνο με τον γρήγορο μετασχηματισμό της χώρας», διευκρινίζει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Γιάσερ Αλ Μισεχάλ.

Η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη υποψήφια για να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2034 από τότε που η τετράδα Αργεντινής-Ουρουγουάης-Παραγουάης-Χιλής αποχώρησαν. Οι τρεις πρώτες χώρες θα φιλοξενήσουν η καθεμία έναν αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 που θα συνδιοργανώσουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Η Αυστραλία παραιτήθηκε επίσης από την υποψηφιότητά της για το 2034 στις 31 Οκτωβρίου. Η επισημοποίηση της διοργανώτριας χώρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034 πρέπει να γίνει στα τέλη του 2024.

