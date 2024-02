Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε μια «φρικτή σφαγή, πρωτοφανή στην ιστορία των εγκλημάτων πολέμου», πυροβολώντας εναντίον εκατοντάδων αμάχων που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 77 άτομα στην πόλη της Γάζας, στην οδό αλ-Ρασίντ.

Σε ανακοίνωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι η επίθεση αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Ισραήλ να εκτοπίσει πλήρως τους Παλαιστίνιους από τη γη τους και να «εξαφανίσει» την παλαιστινιακή υπόθεση.

Η Χαμάς καλεί:

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέβασε τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν περιμένοντας επισιτιστική βοήθεια σε 77.

Είκοσι πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, ενώ 57 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, ανέφερε.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

BREAKING| Scenes of casualties following an Israeli massacre, which targeted thousands of hungry people at Al Rasheed Street in northern Gaza this morning.

According to medical sources, the victims were targeted in their heads and chests, which indicates that Israeli forces… pic.twitter.com/b5M9USscbJ

— Quds News Network (@QudsNen) February 29, 2024