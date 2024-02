Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στη Σαουδική Αραβία με σχέδια να επισκεφθεί τον ισχυρό πρίγκιπα διάδοχο του βασιλείου για να πιέσει για τον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία και την επιστροφή των αιχμαλώτων πολέμου από τη Ρωσία.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS) έχει προσπαθήσει να τοποθετηθεί ως πιθανός μεσολαβητής για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – ακόμη και όταν το Ριάντ παραμένει στενά ευθυγραμμισμένο με τη Ρωσία όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική μέσω της ομάδας χωρών του ΟΠΕΚ+.

Το ταξίδι του Ζελένσκι την Τρίτη έγινε ενώ οι δυνάμεις του Κιέβου απωθούνται σιγά σιγά στην ανατολική Ουκρανία. Οι απώλειες για την Ουκρανία είναι μεγάλες. Η Ρωσία έχει την πρωτοβουλία κινήσεων λόγω του μεγάλου πλεονεκτήματός της σε στρατιώτες και προμήθειες όπλων, λένε στρατιωτικοί αναλυτές, καθώς το Κίεβο περιμένει νέα για νέες προμήθειες από τους δυτικούς εταίρους του, που…δεν έρχονται.

I had a meaningful and candid conversation with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman.

We discussed the Peace Formula’s points and the progress that can be made in implementing them. Saudi Arabia’s leadership can assist in finding equitable solutions. We value His… pic.twitter.com/f5Je6ZskAg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2024