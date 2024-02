Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρότρυνε το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει τη χορήγηση επιπρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα του κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Πέμπτη από το Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο προτιμούν οι συντηρητικοί, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι το τρέχον διάστημα εμποδίζουν να περάσει νομοσχέδιο που προβλέπει πακέτο 60 δισεκ. δολαρίων, όπως αξιώνει επί μήνες ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ειδικά οι πιστοί του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρνούνται να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση που θέλει ο Λευκός Οίκος.

«Θα επιζήσουμε στην Ουκρανία χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου; Ασφαλώς. Αλλά όχι όλοι», τόνισε ο κ. Ζελένσκι, αναφερόμενος ειδικά στις απώλειες μεταξύ των αμάχων αφότου εισέβαλε στη χώρα του ο στρατός της Ρωσίας πριν από σχεδόν δυο χρόνια.

🇺🇦 zelensky tried to avoid answering the question about the retreat of the Ukrainian Armed Forces from Avdeevka. In an interview with Fox News, the Ukrainian president tried to downplay the city’s importance to the front. pic.twitter.com/8OsBQcf5vk

