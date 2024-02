«Βελτιωμένη πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης στον Ταβάρες» (pic)

Ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στη Euroleague είναι δίχως άλλο ο Έντι Ταβάρες, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γι’ αυτόν τον λόγο οι Ισπανοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να ανανεώσουν τον θηριώδη σέντερ.

Η ομάδα του Τσους Ματέο γνωρίζει πολύ καλά πως ο ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι θα τραβήξει πολλές ομάδες πάνω του και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον αφήσει να φύγει, προσπαθώντας από τώρα να αποσπάσει την υπογραφή του για νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μεταφέρει ο Ματέο Αντρεάνι, οι «μερένχες» έχουν καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση στον Ταβάρες, θέλοντας να τον «δέσουν» στη Μαδρίτη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο έμπειρος σέντερ θα πάρει τον χρόνο του και θα δώσει την απάντησή του στη Ρεάλ, ξέροντας παρ’ όλα αυτά πως θα αποτελέσει «μήλον της Έριδος» για πολλά κλαμπ στη Γηραιά Ήπειρο.

