Κόσμος

Πέθανε η ηθοποιός του James Bond, Pamela Salem

Στα 80 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Pamela Salem που είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Σον Κόνερι στην ταινία Never Say Never Again.