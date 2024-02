Από τη μύτη πιάνεται: Ο ρόλος της μυρωδιάς στην αγάπη – και τα πιο ερωτεύσιμα αρώματα

Πιστεύουμε ότι η αίσθηση της όσφρησης είναι η πιο ισχυρή μας αίσθηση, καθώς είναι η αίσθηση που συνδέεται πιο στενά με τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά σας. Η μυρωδιά έχει τη δύναμη να κάνει το σώμα σας να αντιδράσει σε μια απόφαση πριν καν αντιληφθούμε τι συμβαίνει.

Με απλά λόγια, αυτό συμβαίνει επειδή η αίσθηση της όσφρησης συνδέεται άμεσα με ένα μέρος του εγκεφάλου, το οποίο είναι το πιο πρωτόγονο τμήμα που ελέγχει τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια μυρωδιά που έχετε να αισθανθείτε από τότε που ήσασταν παιδί μπορεί να εξακολουθεί να σας φαίνεται έντονη και οικεία, ή γιατί μια μυρωδιά που σας αρέσει πραγματικά μπορεί να επηρεάσει βαθιά την ευεξία και τη διάθεσή σας.

Όσον αφορά όμως τον ρομαντισμό, ερευνητές πιστεύουν ότι η όσφρηση ενός ατόμου —όχι μόνο το πώς μυρίζει, αλλά το πόσο καλά μυρίζει— μπορεί να είναι εξίσου σημαντική. Και αυτό φαίνεται να είναι πολύ πιο εύκολο να μετρηθεί.

Ο τρόπος με τον οποίο μυρίζει το σώμα μας φαίνεται να παίζει ρόλο ακόμη και στην επιλογή του συντρόφου μας. Οι μυρωδιές υπαγορεύουν τις επιλογές που κάνουμε σχετικά με τους ανθρώπους με τους οποίους επιλέγουμε να περιβάλλουμε τον εαυτό μας – και ποιους αποφεύγουμε. Οι μυρωδιές μας κάνουν να αισθανόμαστε και να θυμόμαστε και μπορούν να επηρεάσουν την παρουσία σας σε οποιαδήποτε κατάσταση. Μπορεί επίσης να είναι ο λόγος για τον οποίο το «smell dating» έχει εμφανιστεί ως μέθοδος για να βρείτε τον κατάλληλο για εσάς.

Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τίποτα δεν μυρίζει τόσο ελκυστικά όσο το άτομο που είναι το τέλειο ταίρι για εσάς.

Ολοι γνωρίζουν το συναίσθημα του να ηρεμεί κανείς ή να έλκεται από το άρωμα του συντρόφου του. Παρατηρήστε πώς κάποιοι χώνουν τη μύτη τους στα μαλλιά του αγαπημένου τους και πώς άλλοι δεν μπορούν να σταματήσουν να μυρίζουν το μπλουζάκι του συντρόφου τους. Τα ζευγάρια έχουν από καιρό διαπιστώσει πώς η χημεία των αρωμάτων επηρεάζει την αγάπη και τον πόθο τους.

Όσον αφορά τα δημοφιλή αρώματα για τις γυναίκες, οι ειδικοί σε θέματα αρωμάτων συνιστούν τα κρεμώδη αρώματα βανίλιας και τις οικογένειες με άρωμα πούδρας.

Εμεις από τη σειρά μας θα σας προτείνουμε μερικά που σίγουρα θα ξετρελάνουν το σύντροφό σας

Το νέο Amo Ferragamo Eau De Parfum 30ml είναι ένα λαμπερό και γοητευτικό άρωμα που συνδυάζει λουλουδένιες και φρουτώδεις νότες προσφέροντας ένα νέο τολμηρό εθισμό. Το ημιδιαφανές μπουκάλι διαθέτει μια υφή που αποτελείται από μικροσκοπικά πρίσματα που αντανακλά το φως καθώς και το βαθύ πάθος του Salvatore Ferragamo για μοναδικά και πολύτιμα υλικά.

Το Collection In Love Again είναι ένα υπέροχο φρούτο – λουλούδι αρώματα για κυρίες. Σε αυτό, θα νιώσετε τον ευχάριστο συνδυασμό φρέσκων, ευαίσθητων και γλυκών γεύσεων που συγκεντρώθηκαν και αναδημιουργούν την παρουσία της επιθυμητής γυναίκας. Το άρωμά του ταιριάζει στις νέες γυναίκες που αγαπούν το ρομαντισμό και τις ρομαντικές εμπειρίες, ενώ συνίσταται για χρήση κατά τις ζεστές μέρες της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Μακάρι να μπορούσαμε να παγώσουμε όλες τις όμορφες κι ανέμελες στιγμές! Μπορούμε να το πετύχουμε με το γυναικείο άρωμα Armani Emporio In Love with You Freeze. Από τώρα, θα αισθανθείτε στο σώμα σας τον ενθουσιασμό και τον έρωτα που έχετε στο μυαλό σας.

Μαγνητίστε τα βλέμματα μπαίνοντας σε ένα χώρο με αυτό το εξαιρετικό άρωμα. Αναδείξτε τη θηλυκότητά σας και τονώστε την αυτοπεποίθησή σας. Ένα άρωμα ισορροπημένο που κρατάει όλη μέρα, κατάλληλο να σας συντροφεύει κάθε μέρα σε όλες τις περιστάσεις.

Ένα αρωμα της Amouage, που μαγεύει και τραβάει τα βλέμματα! Η ισορροπία των στοιχείων του δημιουργεί μια ευχάριστη και διακριτική αύρα, ιδανική για κάθε περίσταση. Είναι μοναδικό, καθώς αναδεικνύει τη φυσική σας γοητεία με εκλεπτυσμένο τρόπο.

Τα αρώματα Gucci Guilty κάνουν το ντεμπούτο τους στην πρώτη επέτειο του #ForeverGuilty με τη σειρά Gucci Guilty Love Edition και γιορτάζουν τη σύγχρονη αγάπη. Το Gucci Guilty Love Edition Pour Femme αποτυπώνει την έκφραση της αγάπης σε ένα Oriental, Floral, Fruity άρωμα. Αυτή η αναζωογονητική δημιουργία χαρακτηρίζεται από τη βασική του νότα, το λουλούδι Νάρκισσο, το οποίο συνδυάζεται ιδανικά με ζωηρές νότες από Περγαμόντο και Γκρέιπφρουτ. Η floral σύνθεσή του είναι ο συνδυασμός της βιολέτας και του γιασεμιού Sambac, ο οποίος ενισχύεται από τις αισθησιακές νότες του amber και του πατσουλί στη βάση του αρώματος.

Τo Chloe Love Story Eau de Parfum είναι μια μοντέρνα ιστορία αποπλάνησης. Μια γυναίκα κι ένας άνδρας. Μια μαγική στιγμή. Κομψό, επιτηδευμένο και αισθησιακό, στο νέο αυτό άρωμα τα «άνθη της ευτυχίας» συνθέτουν μια αξέχαστη αρωματική ιστορία έρωτα και ανεξαρτησίας.

Το Amor Amor από την Cacharel είναι ένα φρουτώδες λουλούδενιο άρωμα για γυναίκες και κυκλοφόρησε το έτος 2003. Το Amor Amor έχει δημιουργηθεί από τους Laurent Bruyere και Dominique Ropion. Οι νότες κορυφής είναι Φραγκοστάφυλλο, πορτοκάλι , Μανταριν ορανζ, Kάσσια, γκρειπ φρουτ και Περγαμόντο, οι μεσαίες νότες είναι Βερίκοκο, κρίνος, γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας και τριαντάφυλλο, οι νότες βάσης είναι Αμπέρι, σπόρος Τόνκα, Βανίλια, Κέδρος της Βιρτζίνιας και Μόσχος.

