Έχεις χάσει την όρεξη για ζωή; Χόρεψε, λέει η επιστήμη

Μια νέα μελέτη έδειξε ότι ο χορός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης της κατάθλιψης.

Ερευνητές στην Αυστραλία είχαν ως στόχο να διαπιστώσουν ποια είναι η πιο ωφέλιμη θεραπεία για τη διαχείριση της κατάθλιψης, δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητα διαφόρων μορφών άσκησης, SSRIs, γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας (CBT) και συνδυασμούς αυτών των θεραπειών.

Μέσα από 218 διαφορετικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν 14.170 άτομα, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χορός δεν είναι μόνο πιο αποτελεσματική θεραπεία από το περπάτημα, το τζόκινγκ, τη γιόγκα, το tai chi και την προπόνηση ενδυνάμωσης, αλλά και πιο αποτελεσματική από τη λήψη SSRI ή τη θεραπεία, όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διάφορες δημογραφικές ομάδες εμφάνισαν διαφορετική ανταπόκριση στις ασκήσεις και τις συνήθεις θεραπείες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων με την προπόνηση ενδυνάμωσης και την ποδηλασία, ενώ οι άνδρες ανταποκρίνονταν πιο ικανοποιητικά στη γιόγκα, το tai chi και την αερόβια άσκηση σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία.

They buried the lede on this new study. It’s not that exercise beats out SSRIs for depression treatment, but that *just* dancing has the largest effect of *any treatment* for depression.

That’s kind of beautiful. pic.twitter.com/9EQZXOtk7s

— Erik Hoel (@erikphoel) February 21, 2024