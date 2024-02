Δύο άνδρες κατηγορούνται για φόνο στους πανηγυρισμούς του Super Bowl στο Κάνσας Σίτι

Δύο άνδρες κατηγορούνται για φόνο σε σχέση με μια συμπλοκή στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 20 άλλοι, μεταξύ των οποίων και οι ύποπτοι, στο περιθώριο της συγκέντρωσης για τη νίκη στο Super Bowl την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Τρίτη.

Οι συλλήψεις τους – ο ένας κατηγορήθηκε την Τρίτη, ο άλλος στις 17 Φεβρουαρίου – αύξησαν σε τέσσερις τον αριθμό των υπόπτων που αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για τους πυροβολισμούς της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, μετά τους δύο εφήβους που τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορήθηκαν την περασμένη εβδομάδα ως ανήλικοι για αδικήματα με πυροβόλα όπλα και αντίσταση κατά της σύλληψης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν να απαγγείλουν κατηγορίες και στους δύο ανηλίκους ως ενήλικες και ότι η έρευνα συνεχίζεται. Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν μαζί με τις κατηγορίες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από αντιπαράθεση μεταξύ ατόμων για ένα βλέμμα που ερμήνευσαν ως εχθρική χειρονομία.

Heroic Kansas City fans tackling and bring down one of the shooting suspects 🙏🏾 #ChiefsParade pic.twitter.com/AUr9U6hofA

— Rare GOAT (@RareGoatee) February 14, 2024