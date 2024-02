Δύο ανήλικοι κατηγορήθηκαν σε δικαστήριο του Κάνσας για τον θανατηφόρο μαζικό πυροβολισμό που, προκάλεσε χάος στην παρέλαση της κατάκτησης του Super Bowl από τους πρωταθλητές του NFL, Τσιφς.

Υπενθυμίζεται ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 22 άτομα τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, από τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της εορταστικής συγκέντρωσης της Τετάρτης.

BREAKING: Shots fired near Union Station in Kansas City, Missouri at the Chiefs Super Bowl parade.

According to reporter @NPNOWMeikel, police and military personnel ran into Union Station to address the threat.

Kansas City police issued an emergency warning on X, telling… pic.twitter.com/KJpgLcqlgH

